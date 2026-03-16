Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για δευτερόλεπτα: Την ώρα που έπεφταν οι πύραυλοι στο παλάτι του πατέρα του, εκείνος είχε βγει στον κήπο

Ηχητικό ντοκουμέντο της Telegraph από συνομιλία του επικεφαλής του γραφείου του Αλί Χαμενεΐ με ανώτερους κληρικούς και διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, όπου περιγράφει τα όσα συνέβησαν μέσα στο κτήμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν όταν δέχθηκε τον βομβαρδισμό