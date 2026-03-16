Με καρκίνο του μαστού διαγνώστηκε η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς
ΚΟΣΜΟΣ
Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Trith Social - Ξεκινά άμεσα θεραπεία, θα εξακολουθήσει να εργάζεται

1 ΣΧΟΛΙΟ
Με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο διαγνώστηκε η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως η 68χρονη Γουάιλς ξεκινά άμεσα τη θεραπεία, στη διάρκεια της οποίας θα εξακολουθήσει να εργάζεται στον Λευκό Οίκο.

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Η Σούζι Γουάιλς είναι μια καταπληκτική επικεφαλής του προσωπικού, ένας υπέροχος άνθρωπος και ένα από τα πιο δυνατά άτομα που γνωρίζω, αλλά, δυστυχώς, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο και αποφάσισε να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση ΑΜΕΣΑ, αντί να περιμένει. Έχει μια φανταστική ιατρική ομάδα και η πρόγνωση είναι εξαιρετική! Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα περνάει σχεδόν όλο το χρόνο της στο Λευκό Οίκο, κάτι που με κάνει, ως Πρόεδρο, πολύ χαρούμενο! Η δύναμή της και η δέσμευσή της να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά που αγαπά και στην οποία είναι τόσο καλή, ενώ υποβάλλεται σε θεραπεία, σας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για εκείνη. Η Σούζι, ως μία από τις πιο στενές και σημαντικές συμβούλους μου, είναι σκληρή και βαθιά αφοσιωμένη στην υπηρεσία του αμερικανικού λαού. Σύντομα θα είναι καλύτερα από ποτέ! Η Μελάνια και εγώ είμαστε μαζί της με κάθε τρόπο και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη Σούζι στα πολλά μεγάλα και υπέροχα πράγματα που συμβαίνουν προς όφελος της χώρας μας!».




Η ανάρτηση της Γουάιλς:

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης