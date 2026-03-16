Ένοπλοι και θωρακισμένα οχήματα συνόδευσαν το κονβόι βοήθειας για τα χριστιανικά χωριά του Λιβάνου, χειροκροτούσαν οι κάτοικοι

Η επιχείρηση μεταφοράς της βοήθειας πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.



Θωρακισμένα οχήματα των Ηνωμένων Εθνών συνοδεύουν το κομβόι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων μέσα από περιοχές που θεωρούνται ευάλωτες ή επικίνδυνες.



Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα, τα καύσιμα και τα υπόλοιπα εφόδια θα φτάσουν με ασφάλεια στους κατοίκους που τα έχουν ανάγκη.

Όπως προαναφέρθηκε το κονβόι κατευθύνεται προς χριστιανικά χωριά του νότιου Λιβάνου, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.

