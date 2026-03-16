Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Ένοπλοι και θωρακισμένα οχήματα συνόδευσαν το κονβόι βοήθειας για τα χριστιανικά χωριά του Λιβάνου, χειροκροτούσαν οι κάτοικοι
Ο Μαρίνος Αλειφέρης και η κάμερα του protothema.gr παρακολούσαν την πορεία του κονβόι που μετέφερε τρόφιμα και καύσιμα
Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο να περνά πλέον στην τρίτη του εβδομάδα και τον Λίβανο να βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρή ανθρωπιστική δοκιμασία. Οι επιπτώσεις των μαχών είναι ήδη βαριές για τον άμαχο πληθυσμό, καθώς οι ανάγκες σε βασικά αγαθά αυξάνονται διαρκώς.
Ο απεσταλμένος του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφέρης, ακολουθεί από κοντά το κονβόι της ανθρωπιστικής βοήθειας που μεταφέρει τρόφιμα και καύσιμα στα χριστιανικά χωριά του νότιου Λιβάνου.
Οι ανθρώπινες απώλειες αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό, με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 850 νεκρούς, ενώ χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί ή αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Οι άμαχοι βρίσκονται σε ολοένα πιο δύσκολη θέση, καθώς οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε βασικές υποδομές και έχουν περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα πρόσβασης σε τρόφιμα, καύσιμα και άλλα απαραίτητα αγαθά.
Παράλληλα, αυξάνονται οι προσπάθειες για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις συγκρούσεις.
Κονβόι με ανθρωπιστική βοήθεια στα χριστιανικά χωριάΌπως φαίνεται από τις εικόνες που μεταδίδει το protothema.gr και ο απεσταλμένος στον Λίβανο, Μαρίνος Αλειφέρης, κονβόι ανθρωπιστικής βοήθειας έφτασε στην πόλη της Τύρου, έχοντας ξεκινήσει την αποστολή του από τη Σιδώνα με τελικό προορισμό τα αποκλεισμένα χωριά νότια της χώρας.
Στη Σιδώνα πραγματοποιήθηκε η αρχική συγκέντρωση και καταμέτρηση της βοήθειας, καθώς και ο συντονισμός της αποστολής πριν από την αναχώρηση των φορτηγών.
Η επιχείρηση μεταφοράς της βοήθειας πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
Θωρακισμένα οχήματα των Ηνωμένων Εθνών συνοδεύουν το κομβόι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων μέσα από περιοχές που θεωρούνται ευάλωτες ή επικίνδυνες.
Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα, τα καύσιμα και τα υπόλοιπα εφόδια θα φτάσουν με ασφάλεια στους κατοίκους που τα έχουν ανάγκη.
Όπως προαναφέρθηκε το κονβόι κατευθύνεται προς χριστιανικά χωριά του νότιου Λιβάνου, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.
Στόχος της αποστολής είναι να φτάσουν τρόφιμα και καύσιμα στα χριστιανικά χωριά του νότιου Λιβάνου, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.
Πρόκειται για αποκλεισμένα χωριά στα οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν επιχειρεί ο ισραηλινός στρατός.
Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι ανάγκες των αμάχων αυξάνονται καθημερινά, ενώ η πρόσβαση σε βασικά αγαθά παραμένει εξαιρετικά δύσκολη σε πολλές περιοχές της χώρας.
Όπως φαίνεται στα βίντεο του protothema.gr τα οχήματα με την ανθρωπιστική βοήθεια έφτασαν κάτω από χειροκροτήματα στα πρώτα χωριά του νότιου Λιβάνου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα