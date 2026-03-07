Οδηγός στο Ντουμπάι σκοτώθηκε όταν θραύσματα από αναχαίτιση πυραύλου έπεσαν στο αυτοκίνητό του
ΚΟΣΜΟΣ
Ντουμπάι ΗΑΕ Πόλεμος Ιράν

Οδηγός στο Ντουμπάι σκοτώθηκε όταν θραύσματα από αναχαίτιση πυραύλου έπεσαν στο αυτοκίνητό του

Οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση κτιρίων γύρω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι, αφού θραύσματα από αναχαιτίσεις πυραύλων προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη ουρανοξύστη

Οδηγός στο Ντουμπάι σκοτώθηκε όταν θραύσματα από αναχαίτιση πυραύλου έπεσαν στο αυτοκίνητό του
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του στο Ντουμπάι, όταν θραύσματα από αναχαίτιση ιρανικού βλήματος πάνω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι, αργά το βράδυ του Σαββάτου, συντρίμμια από εναέρια αναχαίτιση έπεσαν σε όχημα στην περιοχή Barsha, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας οδηγός ασιατικής καταγωγής.



Την ίδια ώρα, οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση κτιρίων γύρω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι, αφού θραύσματα από αναχαιτίσεις πυραύλων προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη πολυώροφου κτιρίου στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με τον θάνατο του οδηγού, ο αριθμός των νεκρών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την έναρξη του πολέμου ανέρχεται πλέον σε τέσσερις. Σύμφωνα με τις Αρχές, όλα τα θύματα ήταν αλλοδαποί.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης