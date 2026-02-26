Σε εξέλιξη ο τρίτος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης: «Εφικτή μία άμεση συμφωνία»
Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ
Ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ξεκίνησε στη Γενεύη, με τη μεσολάβηση του Ομάν.
Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.
Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι επαφές άρχισαν με τη συμμετοχή διαμεσολαβητών από το Ομάν, οι οποίοι κάθονται εκ νέου στο τραπέζι των συνομιλιών απέναντι από τον Αμπάς Αραγτσί και τον Στιβ Γουίτκοφ.
Ο Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, αμέσως μετά την άφιξή του στην ελβετική πόλη χθες το βράδυ. Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, οι δύο υπουργοί «εξέτασαν τις απόψεις και τις προτάσεις που η ιρανική πλευρά θα παρουσιάσει με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, στη βάση των κατευθυντήριων αρχών που συμφωνήθηκαν στον προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων».
Παράλληλα, ο Αλί Σαμχανί, εξέχων σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ταχείας κατάληξης σε συμφωνία, εφόσον οι διαπραγματεύσεις περιοριστούν αποκλειστικά στη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε: «Εάν το κύριο ζήτημα των διαπραγματεύσεων είναι η αποτροπή της παραγωγής πυρηνικών όπλων από το Ιράν, αυτό συνάδει με τη φετφά (θρησκευτικό διάταγμα) του ανώτατου ηγέτη και με το αμυντικό δόγμα της χώρας, και μια άμεση συμφωνία είναι εφικτή». Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος ηγείται της ιρανικής αντιπροσωπείας, διαθέτει «επαρκή στήριξη και εξουσιοδότηση για να εξασφαλίσει αυτή τη συμφωνία».
