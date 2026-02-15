Αρχεία Επστάιν: Επικοινωνία με τον χρηματιστή διατηρούσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Η σχέση των δύο αντρών ήταν ενεργή ακόμα και μετά την καταδίκη του χρηματιστή το 2008 - «Μουσκετοφόρους της νυχτερινής ζωής της δεκαετίας του '80 και '90» είχε χαρακτηρίσει τους Τραμπ, Επστάιν και Μπάρακ ο δημοσιογράφος Μάικλ Γουλφ
Τη συνεχιζόμενη επικοινωνία του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ακόμη και μετά την καταδίκη του τελευταίου το 2008 για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικης, αποκαλύπτουν στοιχεία μέσα από τα νέα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη σχέση των δύο αντρών να εκτείνεται σε κοινωνικούς και επαγγελματικούς κύκλους υψηλού επιπέδου.
Ο Τομ Μπάρακ, στενός συνεργάτης και φίλος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, διατηρούσε τακτική και στενή επικοινωνία με τον χρηματιστή για χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση των πάνω από 100 μηνυμάτων κειμένου και email που έγινε από το CBC.
Τα έγγραφα τοποθετούν τον Μπάρακ, έναν δισεκατομμυριούχο που ταξιδεύει διαρκώς ανά τον κόσμο, σε έναν κύκλο πλούσιων και επιφανών προσωπικοτήτων που συνέχισαν τις κοινωνικές τους επαφές με τον Έπσταϊν, παρά το γνωστό ποινικό του παρελθόν. Η επικοινωνία τους συνεχίστηκε ακόμη και μετά την εμπλοκή του Μπάρακ στην εκστρατεία του Τραμπ το 2016 και αργότερα στη διοργάνωση της τελετής ορκωμοσίας του, καθώς και την τακτική του παρουσία στον Λευκό Οίκο.
Τα μηνύματα έδειξαν ότι ο Έπσταϊν φαινόταν να θεωρεί τον Μπάρακ ως ενδεχόμενο αγωγό για τη μετάδοση πληροφοριών στον Τραμπ, αν και τα διαθέσιμα αρχεία δείχνουν ότι η επικοινωνία γινόταν μόνο από την πλευρά του Έπσταϊν. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα μηνύματα του Έπσταϊν διαβιβάστηκαν στον Τραμπ ή ότι ο Τραμπ επικοινώνησε με τον Έπσταϊν μέσω του Μπάρακ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Μπάρακ συμμετείχε ή είχε γνώση οποιουδήποτε συνεχιζόμενου εγκληματικού έργου από την πλευρά του Έπσταϊν. Αντίθετα, τα μηνύματα τεκμηριώνουν συνεχιζόμενη προσωπική και επαγγελματική επικοινωνία κατά τη διάρκεια που ο Έπσταϊν προσπαθούσε να επανακαθιερωθεί στους ελίτ κοινωνικούς και οικονομικούς κύκλους.
Η επικοινωνία περιλαμβάνει προσκλήσεις σε ιδιωτικές κατοικίες, συστάσεις σε διπλωμάτες και επενδυτές, και συζητήσεις για επαγγελματικές ευκαιρίες. Επίσης, δείχνει ότι ο Έπσταϊν ενθάρρυνε επανειλημμένα τον Μπάρακ να μεταφέρει τις επικοινωνίες τους σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές μηνυμάτων, αρχεία των οποίων δεν περιλαμβάνονται στην κυβερνητική δημοσιοποίηση.
Ο 78χρονος Μπάρακ είναι ο ιδρυτής και πρώην πρόεδρος ενός επενδυτικού ταμείου ακινήτων που είχε εκτεταμένα συμφέροντα στους τομείς των ξενοδοχείων και των καζίνο και το 2008 αγόρασε το Neverland Ranch του Μάικλ Τζάκσον. Ανέβηκε στη πολιτική σκηνή ως επικεφαλής δωρητής στην εκστρατεία του Τραμπ το 2016 για την προεδρία και μετά την εκλογή του έγινε στενός σύμβουλος του Τραμπ, κυρίως για ζητήματα της Μέσης Ανατολής.
Ήταν ένας από τους πολλούς στο εσωτερικό κύκλο του Τραμπ που δέχθηκαν έλεγχο από τον ειδικό ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ για τις εξωτερικές τους επαφές, αντιμετωπίζοντας τελικά κατηγορίες για τον ρόλο του ως παρασκηνιακός σύνδεσμος για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενώ εργαζόταν στον Λευκό Οίκο. Το 2022, το δικαστήριο τον αθώωσε. Ο Μπάρακ επέστρεψε στη σφαίρα επιρροής του Τραμπ για τη δεύτερη θητεία του, αποδεχόμενος μια σημαντική διπλωματική θέση στην Τουρκία.
Η επαφή του Μπάρακ με τον Έπσταϊν παραμένει ασαφής, αλλά στο βιβλίο «Φωτιά και Οργή», ο Μάικλ Γουλφ περιγράφει τους Τραμπ, Μπάρακ και Έπσταϊν ως «μια παρέα μουσκετοφόρων της νυχτερινής ζωής της δεκαετίας του '80 και '90». Τα emails του Έπσταϊν υποδεικνύουν ότι τόσο ο Μπάρακ όσο και ο Έπσταϊν είχαν χρησιμεύσει ως πηγές για το βιβλίο του Γουλφ. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το βιβλίο «γεμάτο ψέματα, παραποιήσεις και πηγές που δεν υπάρχουν» και έχει δηλώσει ότι είχε διακόψει τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν χρόνια πριν και έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν.
Η φιλία του Μπάρακ με τον Έπσταϊν φαίνεται να συνεχίστηκε - έστω και περιστασιακά - και μετά την πτώση του τελευταίου από την πολιτική σκηνή, το 2008 μετά τις κατηγορίες σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.
