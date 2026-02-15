Αρχεία Επστάιν: Επικοινωνία με τον χρηματιστή διατηρούσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ

Η σχέση των δύο αντρών ήταν ενεργή ακόμα και μετά την καταδίκη του χρηματιστή το 2008 - «Μ ουσκετοφόρους της νυχτερινής ζωής της δεκαετίας του '80 και '90» είχε χαρακτηρίσει τους Τραμπ, Επστάιν και Μπάρακ ο δημοσιογράφος Μάικλ Γουλφ