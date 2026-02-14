Η Κολομβία ξαναρχίζει την καταστροφή καλλιεργειών κόκας με τη χρήση γλυφοσάτης

«Η Κολομβία άρχισε την εξάλειψη καλλιεργειών κόκας με drones» και με την υποστήριξη των ΗΠΑ, ανακοίνωσε μέσω X η αμερικανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της χώρας της Λατινικής Αμερικής