Υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για Επστάιν: Λυπάμαι βαθιά για όσα έχουν περάσει τα θύματα εξαιτίας αυτού του τέρατος

Αναφερόμενη στη δημοσιοποίηση των εγγράφων, παραδέχθηκε ότι κατά λάθος αποκαλύφθηκαν στοιχεία ταυτότητας θυμάτων χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την αστοχία