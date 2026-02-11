Υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για Επστάιν: Λυπάμαι βαθιά για όσα έχουν περάσει τα θύματα εξαιτίας αυτού του τέρατος

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι
καταθέτει ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, στην πρώτη της εμφάνιση μετά τη δημοσιοποίηση των φακέλων που αφορούν τον Τζέφρι Επστάιν
.
Στην εναρκτήρια τοποθέτησή της, η Μπόντι ξεκίνησε με μία αναφορά «στους επιζώντες του Επστάιν που βρίσκονται σήμερα εδώ». Όπως ανέφερε, «είμαι βαθιά λυπημένη για όσα έχει περάσει οποιοδήποτε θύμα, ιδιαίτερα εξαιτίας αυτού του τέρατος
».
Αναφερόμενη στη δημοσιοποίηση των εγγράφων
, παραδέχθηκε ότι κατά λάθος αποκαλύφθηκαν στοιχεία ταυτότητας
θυμάτων, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την αστοχία. Τόνισε ότι «περισσότεροι από 500 δικηγόροι και ελεγκτές αφιέρωσαν χιλιάδες ώρες εξετάζοντας προσεκτικά εκατομμύρια σελίδες, ώστε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία του Κογκρέσου».
Σύμφωνα με την ίδια, «έχουμε δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες, συμπεριλαμβανομένων 180.000 εικόνων, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, στο χρονικό πλαίσιο που όριζε η νομοθεσία, για την προστασία των θυμάτων». Πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση όπου εντοπίστηκε όνομα θύματος που είχε αποκαλυφθεί εκ παραδρομής, αυτό «διαγράφηκε αμέσως».
Η υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ακόμη ότι «όλα τα μέλη του Κογκρέσου είναι προσκεκλημένα να επισκεφθούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι τη διαδικασία».
«Δεν θα παίξω το παιχνίδι ναι ή όχι»
Την ίδια ώρα, η βουλευτής των Δημοκρατικών Σούζαν Έλεν Λόφγκρεν παρουσίασε ηλεκτρονική αλληλογραφία που, όπως ανέφερε, αφορά συζητήσεις του Έπσταϊν για μία Ρωσίδα και μία Ουκρανή γυναίκα.
Η Λόφγκρεν ρώτησε τη Μπόντι αν τα συγκεκριμένα emails «συνιστούν αξιόπιστα στοιχεία –όχι αποδείξεις– που δικαιολογούν περαιτέρω έρευνα», ζητώντας απάντηση «ναι ή όχι».
Η Μπόντι αρνήθηκε να απαντήσει με μονολεκτικό τρόπο, δηλώνοντας: «Δεν πρόκειται να παίξω το παιχνίδι του “ναι ή όχι” μαζί σας», προσθέτοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει κάθε πιθανή υπόθεση
.
Μάλιστα, η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο γυναικών κλιμακώθηκε εκ νέου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης: «Δεν είναι τσίρκο, είναι ακρόαση», ανέφερε η Μπόντι, καλώντας σε έντονο ύφος τους Δημοκρατικούς να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Η Λόφγκρεν αντέδρασε χαρακτηρίζοντας τη στάση της υπουργού «αξιολύπητη» και κατηγορώντας την ότι αποφεύγει να απαντήσει στα ερωτήματα, επιτιθέμενη παράλληλα προσωπικά εναντίον της.
Η ακρόαση σημαδεύτηκε από διαδοχικές αντιπαραθέσεις μεταξύ της Παμ Μπόντι και Δημοκρατικών βουλευτών, με επίκεντρο τα αρχεία Επστάιν.
Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων που υπέβαλε ο Δημοκρατικός Τζέρολντ Νάντλερ, η Μπόντι αντέδρασε έντονα, ζητώντας του να απολογηθεί για τη συμμετοχή του στις πρωτοβουλίες παραπομπής του προέδρου Τραμπ.
«Θα έπρεπε να ζητάτε εσείς συγγνώμη. Κάθεστε εδώ και επιτίθεστε στον πρόεδρο και αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Κατά την τοποθέτησή της, η Μπόντι αναφέρθηκε επανειλημμένα στον Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «καλύτερο πρόεδρο που είχε ποτέ» η χώρα.