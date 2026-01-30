Ερωτικό σκάνδαλο στο Μαυροβούνιο: Κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραιτήθηκαν λόγω sex tape που διέρρευσε, αλληλοκατηγορούνται για εκβιασμό

Στο σκάνδαλο εμπλέκονται η γενική διευθύντρια για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Μαυροβουνίου, Μιριάνα Πάικοβιτς , και ο πρώην σύμβουλος του προέδρου του Μαυρουβουνίου, Ντέγιαν Βούκσιτς

O πρώην σύμβουλος του προέδρου του Μαυροβουνίου, Ντέγιαν Βούκσιτς

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, υπέβαλε και ο ίδιος καταγγελία εναντίον της Πάικοβιτς για την υποτιθέμενη χρήση της ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας, ισχυριζόμενος ότι εκείνη χρησιμοποίησε την «απειλή» της ηχογράφησης της τηλεφωνικής συνομιλίας ως μέσο πίεσης σε μία από τις καταγγελίες της.