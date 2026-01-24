Πετρελαϊκή συμφωνία 20 δισ. δολαρίων με δύο ξένες εταιρείες υπογράφει η Συρία
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Πετρέλαιο Συμφωνία TotalEnergies Αίγυπτος

Πετρελαϊκή συμφωνία 20 δισ. δολαρίων με δύο ξένες εταιρείες υπογράφει η Συρία

Η συμφωνία, διάρκειας 25 ετών, υπογράφεται με τη γαλλική TotalEnergies και την αμερικανική ConocoPhilips - Η Λιβύη θα υπογράψει επίσης μνημόνιο με την αμερικανική Chevron και συμφωνία συνεργασίας με το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου

Πετρελαϊκή συμφωνία 20 δισ. δολαρίων με δύο ξένες εταιρείες υπογράφει η Συρία
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Λιβύη υπογράφει σήμερα 25ετή συμφωνία για την ανάπτυξη της πετρελαϊκής παραγωγής με τη γαλλική TotalEnergies και την ConocoPhilips, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ. Η συμφωνία περιλαμβάνει εξωτερικά χρηματοδοτούμενη επένδυση άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει στόχο να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα έως και κατά 850.000 βαρέλια την ημέρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ αλ-Ντμπέιμπα.

Η συμφωνία, η οποία θα υπογραφεί μέσω της Waha Oil Company, θυγατρικής της κρατικής λιβυκής National Oil Corporation, αναμένεται να δημιουργήσει καθαρά έσοδα άνω των 376 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντμπέιμπα στο X.

Ο Ντμπέιμπα δήλωσε πως η Λιβύη θα υπογράψει επίσης μνημόνιο συνεργασίας με την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron και συμφωνία συνεργασίας με το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου.

Οι συμφωνίες αντανακλούν «την ενίσχυση των σχέσεων της Λιβύης με τους μεγαλύτερους και με τη μεγαλύτερη επιρροή διεθνούς εταίρους της στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα δημιουργώντας πρόσθετους πόρους για την εθνική οικονομία», δήλωσε ο Ντμπέιμπα.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης