Το Ευρωκοινοβούλιο παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - ΗΠΑ
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο το απόγευμα στο Στρασβούργο
Προς αναστολή οδηγείται η διαδικασία έγκρισης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ που είχε επιτευχθεί τον Ιούλιο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που επικαλείται το BBC.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σχετική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο το απόγευμα στο Στρασβούργο.
Η συμφωνία είχε κλειστεί τον Ιούλιο έπειτα από συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, στη Σκωτία. Προέβλεπε τη μείωση των αμερικανικών δασμών σε όλες τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 15%, εξέλιξη που τότε είχε θεωρηθεί θετική, δεδομένων των απειλών Αμερικανού προέδρου για επιβολή δασμών έως και 30%.
Ωστόσο, η συμφωνία απαιτεί την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να τεθεί σε ισχύ, ενώ η αρμόδια επιτροπή διεθνούς εμπορίου δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον έλεγχο και την αξιολόγησή της. Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω το Σάββατο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέους αμερικανικούς δασμούς στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης για τη Γροιλανδία.
Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις αυτές, ο Γερμανός ευρωβουλευτής Μάνφρεντ Βέμπερ δήλωσε ότι «η έγκριση δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο», στέλνοντας σαφές μήνυμα για το μέλλον της συμφωνίας.
Στο μεταξύ, όσο οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αναστείλει την επιβολή αντισταθμιστικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας 93 δισ. ευρώ.
Η αναστολή αυτή λήγει στις 6 Φεβρουαρίου και, εφόσον δεν υπάρξει παράταση ή έγκριση της συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωπαϊκοί δασμοί σε προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα τεθούν σε ισχύ από τις 7 Φεβρουαρίου.
