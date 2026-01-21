Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Ο Τραμπ στην ομιλία του στο Νταβός μπέρδεψε τουλάχιστον 14 φορές τη Γροιλανδία... με την Ισλανδία!
Ο Τραμπ στην ομιλία του στο Νταβός μπέρδεψε τουλάχιστον 14 φορές τη Γροιλανδία... με την Ισλανδία!
Στην Ισλανδία δεν μας υποστηρίζουν, αυτό μπορώ να σας πω, τόνισε μεταξύ άλλων αναφερόμενος στην Γροιλανδία
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο οικονομικό φόρουμ του Νταβός, την Τετάρτη (21/1), ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε επανειλημμένες αναφορές στην... Ισλανδία, ενώ το πλαίσιο των δηλώσεών του αφορούσε τη Γροιλανδία!
«Στην Ισλανδία δεν μας υποστηρίζουν, αυτό μπορώ να σας πω. Θέλω να πω, το χρηματιστήριό μας σημείωσε την πρώτη του πτώση χθες εξαιτίας της Ισλανδίας. Οπότε η Ισλανδία μάς έχει ήδη κοστίσει πολλά χρήματα» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε απόσπασμα τις ομιλίας του αναφερόμενος στη Γροιλανδία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει από τη Δανία να παραχωρήσει τη Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο παρελθόν δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την απόκτηση ελέγχου του νησιού. Στην ομιλία του στο Νταβός, πάντως, δήλωσε ότι «δεν θα χρησιμοποιήσει βία».
«Στην Ισλανδία δεν μας υποστηρίζουν, αυτό μπορώ να σας πω. Θέλω να πω, το χρηματιστήριό μας σημείωσε την πρώτη του πτώση χθες εξαιτίας της Ισλανδίας. Οπότε η Ισλανδία μάς έχει ήδη κοστίσει πολλά χρήματα» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε απόσπασμα τις ομιλίας του αναφερόμενος στη Γροιλανδία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει από τη Δανία να παραχωρήσει τη Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο παρελθόν δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την απόκτηση ελέγχου του νησιού. Στην ομιλία του στο Νταβός, πάντως, δήλωσε ότι «δεν θα χρησιμοποιήσει βία».
Trump is now confusing Greenland and Iceland: "They're not there for us on Iceland, that I can tell you. Our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland has already cost us a lot of money." pic.twitter.com/Iu9CI6M2ku— Aaron Rupar (@atrupar) January 21, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα