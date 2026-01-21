Ο Τραμπ στην ομιλία του στο Νταβός μπέρδεψε τουλάχιστον 14 φορές τη Γροιλανδία... με την Ισλανδία!
Ο Τραμπ στην ομιλία του στο Νταβός μπέρδεψε τουλάχιστον 14 φορές τη Γροιλανδία... με την Ισλανδία!

Στην Ισλανδία δεν μας υποστηρίζουν, αυτό μπορώ να σας πω, τόνισε μεταξύ άλλων αναφερόμενος στην Γροιλανδία

Ο Τραμπ στην ομιλία του στο Νταβός μπέρδεψε τουλάχιστον 14 φορές τη Γροιλανδία... με την Ισλανδία!
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο οικονομικό φόρουμ του Νταβός, την Τετάρτη (21/1), ο  Ντόναλντ Τραμπ έκανε επανειλημμένες αναφορές στην... Ισλανδία, ενώ το πλαίσιο των δηλώσεών του αφορούσε τη Γροιλανδία!

«Στην Ισλανδία δεν μας υποστηρίζουν, αυτό μπορώ να σας πω.  Θέλω να πω, το χρηματιστήριό μας σημείωσε την πρώτη του πτώση χθες εξαιτίας της Ισλανδίας. Οπότε η Ισλανδία μάς έχει ήδη κοστίσει πολλά χρήματα» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε απόσπασμα τις ομιλίας του αναφερόμενος στη Γροιλανδία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει από τη Δανία να παραχωρήσει τη Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο παρελθόν δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την απόκτηση ελέγχου του νησιού. Στην ομιλία του στο Νταβός, πάντως, δήλωσε ότι «δεν θα χρησιμοποιήσει βία».

