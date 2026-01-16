Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Βραζιλιάνος «Ποπάι» πέθανε στα 55 του, είχε γίνει διάσημος από τις ενέσεις με έλαια για να αποκτήσει μεγάλα μπράτσα
Βραζιλιάνος «Ποπάι» πέθανε στα 55 του, είχε γίνει διάσημος από τις ενέσεις με έλαια για να αποκτήσει μεγάλα μπράτσα
Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, ο ντε Σόουζα πέθανε την Τρίτη μετά από επιπλοκές νεφρικής ανεπάρκειας, για τις οποίες νοσηλευόταν από τον Δεκέμβριο
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών ο επονομαζόμενος «Βραζιλιάνος Ποπάι» - κατά κόσμον Αρλίντο ντε Σόουζα - ο οποίος είχε γίνει γνωστός από τους φουσκωμένους δικέφαλους που είχε αποκτήσει χάρη στις ενέσεις με έλαια και αλκοόλ που έκανε.
Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, ο ντε Σόουζα πέθανε την Τρίτη μετά από επιπλοκές νεφρικής ανεπάρκειας, για τις οποίες νοσηλευόταν από τον Δεκέμβριο.
Κατά τα ίδια δημοσιεύματα, τα νεφρά του 55χρονου σταμάτησαν να λειτουργούν γύρω στα Χριστούγεννα, όπως δήλωσε ο ανιψιός του, Σενίς Γκόμεζ ντε Λούνα. Μετά το πρόβλημα με τους νεφρούς, συσσωρεύτηκε υγρό στους πνεύμονες του και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή πριν οι γιατροί προλάβουν να του κάνουν αιμοκάθαρση.
Ο αρσιβαρίστας από τη Βραζιλία είχε γίνει διάσημος όταν οι δικέφαλοι μυς του έφτασαν το εντυπωσιακό μέγεθος των 73 εκατοστών χάρη στις ενέσεις που έκανε για τις οποίες, πάντως, γιατροί τον είχαν προειδοποιήσει ότι είναι επικίνδυνες.
Δέκα χρόνια νωρίτερα, μάλιστα, ο ίδιος είχε χάσει έναν φίλο του που είχε επίσης χρησιμοποιήσει σε αυτές τις επικίνδυνες μεθόδους. Τότε έλεγε ότι «έκανα κι εγώ ενέσεις αλλά αυτός ξεπέρασε τα όρια. Δεν συμβουλεύω κανέναν να πάρει αυτό το λάδι. Έχω σταματήσει να το παίρνω, καθώς και άλλα πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει η επιθυμία να ξαναρχίσω. Ωστόσο, καταφέρνω να ελέγχω τον εαυτό μου, μέχρι σήμερα».
Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, ο ντε Σόουζα πέθανε την Τρίτη μετά από επιπλοκές νεφρικής ανεπάρκειας, για τις οποίες νοσηλευόταν από τον Δεκέμβριο.
Tragedy in Brazil -- Arlindo de Souza, known for injecting mineral oil and alcohol into his arms to achieve his "Brazilian Popeye" look -- has died at 55.— TMZ (@TMZ) January 16, 2026
Read more: https://t.co/mesbVYKKQC pic.twitter.com/9zbtIiOLFn
Κατά τα ίδια δημοσιεύματα, τα νεφρά του 55χρονου σταμάτησαν να λειτουργούν γύρω στα Χριστούγεννα, όπως δήλωσε ο ανιψιός του, Σενίς Γκόμεζ ντε Λούνα. Μετά το πρόβλημα με τους νεφρούς, συσσωρεύτηκε υγρό στους πνεύμονες του και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή πριν οι γιατροί προλάβουν να του κάνουν αιμοκάθαρση.
Ο αρσιβαρίστας από τη Βραζιλία είχε γίνει διάσημος όταν οι δικέφαλοι μυς του έφτασαν το εντυπωσιακό μέγεθος των 73 εκατοστών χάρη στις ενέσεις που έκανε για τις οποίες, πάντως, γιατροί τον είχαν προειδοποιήσει ότι είναι επικίνδυνες.
Arlindo de Souza, conhecido como Popeye Brasileiro, m0rr3u aos 55 anos no Recife. Famoso no início dos anos 2000 por exibir braços volumosos após injetar óleo mineral, ele participou de diversos programas de TV. Segundo familiares, a m0rt3 ocorreu por complicações causadas por… pic.twitter.com/fYZhnqNXuE— Régis Andrade (@regisandrade32) January 15, 2026
Δέκα χρόνια νωρίτερα, μάλιστα, ο ίδιος είχε χάσει έναν φίλο του που είχε επίσης χρησιμοποιήσει σε αυτές τις επικίνδυνες μεθόδους. Τότε έλεγε ότι «έκανα κι εγώ ενέσεις αλλά αυτός ξεπέρασε τα όρια. Δεν συμβουλεύω κανέναν να πάρει αυτό το λάδι. Έχω σταματήσει να το παίρνω, καθώς και άλλα πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει η επιθυμία να ξαναρχίσω. Ωστόσο, καταφέρνω να ελέγχω τον εαυτό μου, μέχρι σήμερα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα