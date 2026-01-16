Βραζιλιάνος «Ποπάι» πέθανε στα 55 του, είχε γίνει διάσημος από τις ενέσεις με έλαια για να αποκτήσει μεγάλα μπράτσα
Βραζιλιάνος «Ποπάι» πέθανε στα 55 του, είχε γίνει διάσημος από τις ενέσεις με έλαια για να αποκτήσει μεγάλα μπράτσα

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, ο ντε Σόουζα πέθανε την Τρίτη μετά από επιπλοκές νεφρικής ανεπάρκειας, για τις οποίες νοσηλευόταν από τον Δεκέμβριο

Βραζιλιάνος «Ποπάι» πέθανε στα 55 του, είχε γίνει διάσημος από τις ενέσεις με έλαια για να αποκτήσει μεγάλα μπράτσα
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών ο επονομαζόμενος «Βραζιλιάνος Ποπάι» - κατά κόσμον Αρλίντο ντε Σόουζα - ο οποίος είχε γίνει γνωστός από τους φουσκωμένους δικέφαλους που είχε αποκτήσει χάρη στις ενέσεις με έλαια και αλκοόλ που έκανε.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, ο ντε Σόουζα πέθανε την Τρίτη μετά από επιπλοκές νεφρικής ανεπάρκειας, για τις οποίες νοσηλευόταν από τον Δεκέμβριο.



Κατά τα ίδια δημοσιεύματα, τα νεφρά του 55χρονου σταμάτησαν να λειτουργούν γύρω στα Χριστούγεννα, όπως δήλωσε ο ανιψιός του, Σενίς Γκόμεζ ντε Λούνα. Μετά το πρόβλημα με τους νεφρούς, συσσωρεύτηκε υγρό στους πνεύμονες του και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή πριν οι γιατροί προλάβουν να του κάνουν αιμοκάθαρση.

Ο αρσιβαρίστας από τη Βραζιλία είχε γίνει διάσημος όταν οι δικέφαλοι μυς του έφτασαν το εντυπωσιακό μέγεθος των 73 εκατοστών χάρη στις ενέσεις που έκανε για τις οποίες, πάντως, γιατροί τον είχαν προειδοποιήσει ότι είναι επικίνδυνες.



Δέκα χρόνια νωρίτερα, μάλιστα, ο ίδιος είχε χάσει έναν φίλο του που είχε επίσης χρησιμοποιήσει σε αυτές τις επικίνδυνες μεθόδους. Τότε έλεγε ότι «έκανα κι εγώ ενέσεις αλλά αυτός ξεπέρασε τα όρια. Δεν συμβουλεύω κανέναν να πάρει αυτό το λάδι. Έχω σταματήσει να το παίρνω, καθώς και άλλα πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει η επιθυμία να ξαναρχίσω. Ωστόσο, καταφέρνω να ελέγχω τον εαυτό μου, μέχρι σήμερα».
