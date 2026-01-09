Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε Γαλλία και Βρετανία εξαιτίας της καταιγίδας Γκορέτι
Χιόνια Γαλλία Βρετανία

Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε Γαλλία και Βρετανία εξαιτίας της καταιγίδας Γκορέτι

Η καταιγίδα προκαλεί σοβαρές ζημιές με ριπές ανέμου έως 213 χλμ/ώρα, διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις δρομολογίων τρένων στη βόρεια Ευρώπη - Κόκκινος συναγερμός και προειδοποιήσεις για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στη Βρετανία

Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε Γαλλία και Βρετανία εξαιτίας της καταιγίδας Γκορέτι
Σφοδροί άνεμοι πνέουν σήμερα στη Γαλλία και τη Βρετανία καθώς η καταιγίδα Γκορέτι πλήττει τη βόρεια Ευρώπη, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Στη Γαλλία, περίπου 380.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό, κυρίως στις περιφέρειες της Νορμανδίας και της Βρετάνης, ανακοινώθηκε από την εταιρεία διαχείρισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Enedis.

Στη διάρκεια της νύκτας, ριπές ανέμου ταχύτητας 150 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στη βορειοδυτική Γαλλία, στο νομό Μανς, ενώ ρεκόρ 213 χλμ/ώρα καταγράφηκε στο Μπαρφλέρ και η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ανέστειλε τα δρομολόγια των τρένων ανάμεσα στο Παρίσι και την περιφέρεια της Νορμανδίας.



Στη Βρετανία, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε 57.000 κατοικίες, καθώς η καταιγίδα Γκορέτι έφερε περισσότερο χιόνι έπειτα από μια εβδομάδα πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με το BBC, 65.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κυρίως στην περιφέρεια της Κορνουάλης.



Εκατοντάδες σχολεία επρόκειτο να παραμείνουν κλειστά στη Σκωτία και σε τμήματα της κεντρικής Αγγλίας, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την Γκορέτι.

Σιδηροδρομικές εταιρείες σε τμήματα της Αγγλίας προειδοποίησαν τους καταναλωτές να μην ταξιδεύουν και μερικά δρομολόγια έχουν ανασταλεί.

Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε Γαλλία και Βρετανία εξαιτίας της καταιγίδας Γκορέτι


Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) κήρυξε κόκκινο συναγερμό για σφοδρούς ανέμους -το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού- στα νησιά Σίλι και σε μεγάλο μέρος της περιφέρειας της Κορνουάλης.



Συνολικά ο κόκκινος συναγερμός αφορά περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους.



H Met Office προειδοποίησε επίσης ότι «πολύ μεγάλα κύματα θα καταστήσουν πολύ επικίνδυνες ορισμένες περιοχές στις ακτές».

