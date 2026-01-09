Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε Γαλλία και Βρετανία εξαιτίας της καταιγίδας Γκορέτι
Η καταιγίδα προκαλεί σοβαρές ζημιές με ριπές ανέμου έως 213 χλμ/ώρα, διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις δρομολογίων τρένων στη βόρεια Ευρώπη - Κόκκινος συναγερμός και προειδοποιήσεις για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στη Βρετανία
Στη διάρκεια της νύκτας, ριπές ανέμου ταχύτητας 150 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στη βορειοδυτική Γαλλία, στο νομό Μανς, ενώ ρεκόρ 213 χλμ/ώρα καταγράφηκε στο Μπαρφλέρ και η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ανέστειλε τα δρομολόγια των τρένων ανάμεσα στο Παρίσι και την περιφέρεια της Νορμανδίας.
Snow-covered Paris pic.twitter.com/b0OaG5TjVc— France Safety Travel (@francesafetytra) January 8, 2026
Στη Βρετανία, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε 57.000 κατοικίες, καθώς η καταιγίδα Γκορέτι έφερε περισσότερο χιόνι έπειτα από μια εβδομάδα πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με το BBC, 65.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κυρίως στην περιφέρεια της Κορνουάλης.
La tempête Goretti nous offre un spectacle presque envoûtant vu de l'espace. Mais c'est sans compter sur la violence des vents qui y font rage, causant d'importants dégâts au sol. Une rafale à 213 km/h a été enregistrée à Barfleur. #tempeteGoretti #Goretti @meteofrance pic.twitter.com/vrE9j5YbhZ— Nico 🌠 (@NTresontani) January 9, 2026
Εκατοντάδες σχολεία επρόκειτο να παραμείνουν κλειστά στη Σκωτία και σε τμήματα της κεντρικής Αγγλίας, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την Γκορέτι.
Tempête GORETTI – Fin de suivi terrain— Cyril Aguie - Photographe - Videaste (@CyrilAguie) January 9, 2026
de nombreux dégâts matériels constatés :
➡️ tôles envolées
➡️ arbres couchés
➡️ branchages au sol
📲 Le dispositif FR-Alert s’est montré efficace, reçu à plusieurs reprises dans les départements de la Manche, du Calvados et de l’Orne. pic.twitter.com/GOc1ytSC1U
Σιδηροδρομικές εταιρείες σε τμήματα της Αγγλίας προειδοποίησαν τους καταναλωτές να μην ταξιδεύουν και μερικά δρομολόγια έχουν ανασταλεί.
Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) κήρυξε κόκκινο συναγερμό για σφοδρούς ανέμους -το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού- στα νησιά Σίλι και σε μεγάλο μέρος της περιφέρειας της Κορνουάλης.
TEMPÊTE GORETTI : Jusqu'à 213 km/h relevés dans la Manche, 152 en Bretagne, 157 km/h en Seine-Maritime et 148 km/h au sommet de la Tour Eiffel.— Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 9, 2026
380.000 foyers sont privés d'électricité, principalement en Normandie.
Importante submersion marine observée le long des côtes de la… pic.twitter.com/6B9h9C2ZV8
Συνολικά ο κόκκινος συναγερμός αφορά περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους.
🚩 La tempête #Goretti a balayé la Bretagne puis la Normandie, avant d'entrer dans les terres jusqu'à l'Île-de-France.— Nicolas Berrod (@nicolasberrod) January 9, 2026
Comme prévu aussi, la Manche a été le "hot spot" (rafales mesurées jusqu'à 213 km/h sur le littoral). pic.twitter.com/10po0UOtE2
H Met Office προειδοποίησε επίσης ότι «πολύ μεγάλα κύματα θα καταστήσουν πολύ επικίνδυνες ορισμένες περιοχές στις ακτές».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr