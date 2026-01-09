Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε Γαλλία και Βρετανία εξαιτίας της καταιγίδας Γκορέτι

Η καταιγίδα προκαλεί σοβαρές ζημιές με ριπές ανέμου έως 213 χλμ/ώρα, διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά και ακυρώσεις δρομολογίων τρένων στη βόρεια Ευρώπη - Κόκκινος συναγερμός και προειδοποιήσεις για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στη Βρετανία