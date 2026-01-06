Έξι νεκροί από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ευρώπη, βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Κακοκαιρία Ευρώπη Χιονοθύελλα Ολλανδία Γαλλία

Έξι νεκροί από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ευρώπη, βίντεο και φωτογραφίες

Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες έχουν παραλύσει μετακινήσεις και αερομεταφορές σε Ολλανδία, Γαλλία και Βρετανία, ενώ από ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττεται τα Βαλκάνια, στην κατάψυξη και η Ιταλία

Έξι νεκροί από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ευρώπη, βίντεο και φωτογραφίες
Έξι άνθρωποι έχασαν συνολικά τη ζωή τους από το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας, καθώς το χιόνι, ο πάγος και οι χαμηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προκαλούν χάος σε χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, οι αρχές στην περιοχή Λαντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε τροχαία ατυχήματα νωρίτερα, ενώ δύο ακόμη σκοτώθηκαν σε ατυχήματα στην περιοχή του Παρισιού.



Στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, το Σεράγεβο, μια γυναίκα πέθανε χθες, όταν ένα κλαδί δέντρου καλυμμένο με χιόνι έπεσε στο κεφάλι της.

Το Παρίσι ξύπνησε σήμερα με ένα στρώμα χιονιού στις στέγες και τα μνημεία, καθώς η έντονη χιονόπτωση ανάγκασε το κλείσιμο έξι αεροδρομίων στη βόρεια και δυτική Γαλλία.

Κλείσιμο

Χάος στην Ολλανδία σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια

Στην Ολλανδία, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ, καθώς το προσωπικό εργαζόταν για τον καθαρισμό των διαδρόμων και την απόψυξη των αεροπλάνων.



Οι επιβάτες τρένων στη χώρα αντιμετώπισαν χάος μετά την αναστολή των εσωτερικών υπηρεσιών νωρίς την Τρίτη λόγω διακοπής της πληροφορικής, επιδεινώνοντας την αναστάτωση που προκλήθηκε από τον καιρό.



Στους -10 η θερμοκρασία στη νότια και ανατολική Γερμανία

Θερμοκρασίες κατάψυξης έχουν πλήξει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με το θερμόμετρο να πέφτει πολύ κάτω από τους -10°C (14°F) στη νότια και ανατολική Γερμανία νωρίς την Τρίτη. Γερμανοί μετεωρολόγοι έχουν προβλέψει καταιγίδα στη χώρα την Παρασκευή, με έντονες χιονοπτώσεις να αναμένονται στα βόρεια και ανατολικά.

Όλα παγωμένα και σε Βρετανία και Ιταλία

Στη Βρετανία, οι θερμοκρασίες έπεσαν στους -12,5°C κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το χιόνι να διαταράσσει τις σιδηροδρομικές, οδικές και αεροπορικές μεταφορές και να αναγκάζει το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων στις βόρειες περιοχές.

Οι θερμοκρασίες στις πεδινές περιοχές της βόρειας Ιταλίας έπεσαν κάτω από το μηδέν, ενώ την Τρίτη αναμένονται χιονοπτώσεις στις περιοχές μεσαίου έως χαμηλού υψομέτρου της Εμίλια-Ρομάνια, του Μάρκε και της Τοσκάνης.

Οι κεντρικές και νότιες περιοχές της Ιταλίας αντιμετωπίζουν ήπιους ανέμους που προκαλούν έντονες βροχοπτώσεις. Η αδιάκοπη βροχή στη Ρώμη έχει φούσκωσε τις όχθες του ποταμού Τίβερη, επιβραδύνοντας την ευλογία των Θεοφανείων του Πάπα Λέοντα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, η οποία ήταν μόνο εν μέρει γεμάτη, καθώς μερικές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κάτω από ομπρέλες.


Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο ​​Γκουαλτιέρι, εξέδωσε διάταγμα για την Τρίτη που περιορίζει την πρόσβαση του κοινού σε πάρκα και άλλες περιοχές που κινδυνεύουν από πτώσεις δέντρων και πλημμύρες. Δύο τεράστια πεύκα έχουν πέσει τις τελευταίες ημέρες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην ιταλική πρωτεύουσα - το ένα στη Via dei Fori Imperiali, κοντά στο Κολοσσαίο, και το άλλο στη Via Appia Nuova.

Προβλήματα και στα Βαλκάνια

Σφοδρές χιονοπτώσεις και έντονες βροχοπτώσεις έχουν σαρώσει τις χώρες των Βαλκανίων, προκαλώντας υπερχείλιση ποταμών και προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς και προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Στη Σερβία, ορισμένες τοπικές αρχές στα δυτικά της χώρας εισήγαγαν έκτακτα μέτρα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας παράλληλα τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, καθώς πολλοί θα ξεκινήσουν προς χιονοδρομικά κέντρα ή αλλού για τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα την Τετάρτη και το ερχόμενο Σαββατοκύριακo.

Ισχυροί άνεμοι και φουρτουνιασμένη θάλασσα πλήττουν τις ακτές της Αδριατικής στην Κροατία και το Μαυροβούνιο.

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης