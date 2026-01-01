Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Το μπαρ που κάηκε μπορεί να είχε 200 άτομα, λέει Ελληνίδα επισκέπτρια

Η Κέλλυ Διόλατζη είπε πως το μπαρ Le Constellation «ήταν διάσημο για παρτάκια και φυσικά μια νούμερο ένα επιλογή μετά από το κεντρικό event» για την αλλαγή του χρόνου