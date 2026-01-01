Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Το μπαρ που κάηκε μπορεί να είχε 200 άτομα, λέει Ελληνίδα επισκέπτρια
Η Κέλλυ Διόλατζη είπε πως το μπαρ Le Constellation «ήταν διάσημο για παρτάκια και φυσικά μια νούμερο ένα επιλογή μετά από το κεντρικό event» για την αλλαγή του χρόνου
Τραγωδία στο δημοφιλές θέρετρο Κραν Μοντανά λίγες ώρες μετά την υποδοχή του 2026, όταν ξέσπασε φωτιά σε μπαρ με αποτέλεσμα δεκάδες άτομα να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν. Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν έκανε λόγο για ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα στην ιστορία της χώρας ενώ Ελληνίδα επισκέπτρια που βρέθηκε στην περιοχή λίγο πριν το δυστύχημα είπε πως στο μπαρ Le Constellation βρίσκονταν πιθανότατα 200 άτομα.
«Κάθε χρόνο, υπάρχει ένα event το οποίο οργανώνεται από τον δήμο. Το οποίο είναι ένα πάρτι μεγάλο, με ένα dj set κιόλας με ανθρώπους που παίζουν μουσική. Η κατάσταση ήταν λίγο, πώς να στο πω, extreme. Υπό την έννοια ότι υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες άτομα, πολλών εθνικοτήτων. Κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και γερμανόφωνοι νεαρής ηλικίας. Οι ηλικίες ξεκινούσαν από 15 ετών θα έλεγα. Τα αποχαιρετιστήρια, τα οποία ξεκίνησαν από την ομάδα που διοργανώνει τα event, ήταν μία και οκτώ και μετά από τις μία και δέκα, ο κόσμος ξεκίνησε να πηγαίνει σε διάφορα. Κάποιος πέταξε, την ώρα που τελείωσε το event και ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται. Πέταξε μπροστά στην εξέδρα στην οποία γινόταν η εκδήλωση ένα βεγγαλικό», περιέγραψε η Κέλλυ Διόλατζη στο STAR.
«Αφότου είδαμε αυτή την κατάσταση με τα βεγγαλικά, η οποία ήταν λίγο περίεργη να σου πω την αλήθεια, δεν είναι ότι φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά σκέφτηκα μέσα μου “εντάξει τώρα αυτοί παραείναι μεθυσμένοι”. Είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, σειρήνες, ελικόπτερα, διασωστικά. Τα πάντα», είπε.
«Ξέρω ότι έχουν κλείσει την περιοχή μόνο η αστυνομία μπαίνει και βγαίνει στην περιοχή, είναι σοκαρισμένοι και στεναχωρημένοι» είπε στο STAR η Ελευθερία Μαρκογιαννάκη, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βέρνης.
«Το συγκεκριμένο μαγαζί στο οποίο έγινε η έκρηξη, πιθανώς να είχε 200 άτομα μέσα. Ήταν, να το πω έτσι, ένα μπαρ τοπικό το οποίο ήταν διάσημο για παρτάκια και φυσικά μια νούμερο ένα επιλογή μετά από το κεντρικό event, να πάνε εκεί πέρα τα παιδιά», ανέφερε.
