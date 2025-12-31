Υποβρύχια ρομπότ ξαναρχίζουν την αναζήτηση για το αεροσκάφος της Malaysia Airlines, 12 χρόνια μετά την εξαφάνισή του

Η επανέναρξη των πλέον πιο στοχευμένων ερευνών θα γίνει σε θαλάσσια περιοχή περίπου 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων --υποδεκαπλάσια από αυτή που είχε εξερευνηθεί σε προηγούμενες προσπάθειες