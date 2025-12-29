Η Βουλγαρία ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το λεβ για χάρη του ευρώ: Διχασμένοι οι πολίτες, καχυποψία για τις τιμές

Την 1η Ιανουαρίου η επίσημη ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη - Τ όσο σε λεβ όσο και σε ευρώ αναγράφονται ήδη οι τιμές στα προϊόντα, στο πλαίσιο προσαρμογής