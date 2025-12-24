Τριήμερο εθνικό πένθος στη Λιβύη για τον θάνατο του αλ Χαντάντ που σκοτώθηκε στην αεροπορική τραγωδία στην Άγκυρα
ΚΟΣΜΟΣ
Λιβύη Εθνικό πένθος Συντριβή αεροπλάνου

Τριήμερο εθνικό πένθος στη Λιβύη για τον θάνατο του αλ Χαντάντ που σκοτώθηκε στην αεροπορική τραγωδία στην Άγκυρα

Στην Τρίπολη, ματαιώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 74 χρόνια από την ανεξαρτησία της Λιβύης

Τριήμερο εθνικό πένθος στη Λιβύη για τον θάνατο του αλ Χαντάντ που σκοτώθηκε στην αεροπορική τραγωδία στην Άγκυρα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η ανακοίνωση του θανάτου του ένωσε, για ένα τριήμερο εθνικό πένθος, τις δύο αντίπαλες πλευρές στη Λιβύη: τόσο στο δυτικό όσο και στο ανατολικό τμήμα, ο θάνατος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, σε αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση.

Ο Μοχάμεντ αλ Χαντάντ και άλλοι Λίβυοι ανώτατοι αξιωματικοί σκοτώθηκαν μετά την επίσκεψή τους στην Άγκυρα, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη, περίπου 15 λεπτά μετά την απογείωσή του.

Στην Τρίπολη, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση εθνικής ενότητας (GNU) ματαιώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 74 χρόνια από την ανεξαρτησία της Λιβύης. Ο πρωθυπουργός της GNU Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Λίγο αργότερα, η παράλληλη κυβέρνηση της Ανατολής, που ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ανακοίνωσε και εκείνη την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους.

Μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη αγωνίζεται να ανακτήσει κάποια σταθερότητα. Δύο αντίπαλες κυβερνήσεις διεκδικούν την εξουσία. Ο στρατάρχης Χαφτάρ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και τη «βαθιά θλίψη του».

Ο Μοχάμεντ αλ Χαντάντ καταγόταν από τη Μιζουράτα και ανέλαβε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου τον Αύγουστο του 2020, επί της προηγούμενης κυβέρνησης του Φάγεζ αλ Σάρατζ.

Ο Μοχάμεντ αλ Μάνφι, ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου, καλείται τώρα να επιλέξει τον διάδοχό του. Προσωρινά, τα καθήκοντα του αλ Χαντάντ αναλαμβάνει ο αναπληρωτής του, ο στρατηγός Σαλαχεντίν αλ Ναμρούς, ανακοίνωσε ο Μάνφι μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Al Ahrar.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης