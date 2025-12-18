Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι: Η αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, δείτε βίντεο
Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM) προβλέπει βροχές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι και της πρωτεύουσας, Άμπου Ντάμπι
Η αστυνομία του Ντουμπάι κάλεσε σήμερα τους κατοίκους του εμιράτου να μείνουν στα σπίτια τους και να μην μετακινηθούν παρά μόνο εάν υπάρχει «απόλυτη ανάγκη» καθώς αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή, μετά τη βροχόπτωση-ρεκόρ που καταγράφηκε την περασμένη χρονιά.
Ισχυρές βροχές σημειώθηκαν σήμερα και σε άλλες χώρες του Κόλπου, όπως στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.
Τον Απρίλιο του 2024, βροχή που έσπασε κάθε ρεκόρ έπεσε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας κατοικίες. Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι παρέλυσε και τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
«Για την ασφάλειά σας, να είστε προσεκτικοί επειδή προβλέπονται ασταθείς μετεωρολογικές συνθήκες τις επόμενες ώρες. Αποφύγετε να βγείτε έξω, εκτός αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής», ανέφερε η αστυνομία σε μήνυμα που εστάλη σε κινητά τηλέφωνα.
Heavy Rain In dubai Dec 2025 #ghulamishaqabbasi #dubai pic.twitter.com/Gq17OaswNa— ishaq (@ishaq) December 18, 2025
دبي تعانق السحاب في منظر جميل— شبكة الامارات الاخبارية 🇦🇪 (@UAE_Network) December 18, 2025
مركز العاصفة#الإمارات #شبكة_الإمارات_الإخبارية pic.twitter.com/Y2yEOmxaSw
Al Bashayer is living up to its name! 🌧️— Siddhant Ekale (@sidekale) December 18, 2025
Flash floods, lightning and thunder in UAE!
Stay safe all! pic.twitter.com/v4FfIvSqac
