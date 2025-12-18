Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι: Η αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι: Η αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, δείτε βίντεο

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM) προβλέπει βροχές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι και της πρωτεύουσας, Άμπου Ντάμπι

Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι: Η αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η αστυνομία του Ντουμπάι κάλεσε σήμερα τους κατοίκους του εμιράτου να μείνουν στα σπίτια τους και να μην μετακινηθούν παρά μόνο εάν υπάρχει «απόλυτη ανάγκη» καθώς αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή, μετά τη βροχόπτωση-ρεκόρ που καταγράφηκε την περασμένη χρονιά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, από τη βροχή που έπεσε στο Ντουμπάι προκλήθηκαν πλημμύρες σε δρόμους της πόλης.

«Για την ασφάλειά σας, να είστε προσεκτικοί επειδή προβλέπονται ασταθείς μετεωρολογικές συνθήκες τις επόμενες ώρες. Αποφύγετε να βγείτε έξω, εκτός αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής», ανέφερε η αστυνομία σε μήνυμα που εστάλη σε κινητά τηλέφωνα.

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM) προβλέπει βροχές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι και της πρωτεύουσας, Άμπου Ντάμπι.


Ισχυρές βροχές σημειώθηκαν σήμερα και σε άλλες χώρες του Κόλπου, όπως στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Κλείσιμο

Τον Απρίλιο του 2024, βροχή που έσπασε κάθε ρεκόρ έπεσε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας κατοικίες. Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι παρέλυσε και τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης