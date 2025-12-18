Διάγγελμα Τραμπ: «Μηδενική παράνομη μετανάστευση και οικονομία σε ανάπτυξη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι, σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν απαιτήθηκε νέα νομοθεσία από το Κογκρέσο για τον έλεγχο της κατάστασης. «Δεν χρειαζόμασταν νομοθεσία. Χρειαζόμασταν έναν νέο πρόεδρο», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του παρέλαβε «τα χειρότερα σύνορα στον κόσμο» και τα μετέτρεψε «στα ισχυρότερα στην ιστορία της χώρας».

Η μετανάστευση παραμένει κεντρικό ζήτημα της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Quinnipiac που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, το 54% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δηλώνει ότι αποδοκιμάζει τη διαχείρισή του στο συγκεκριμένο πεδίο, έναντι 44% που την εγκρίνει.

Κλείσιμο