Ο Μαδούρο καλεί τον εκλεγμένο πρόεδρο της Χιλής να σεβαστεί τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα
Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ έχει διαμηνύσει πως θα προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κάλεσε χθες τον εκλεγμένο πρόεδρο της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ, που έχει διαμηνύσει πως θα προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, να «σεβαστεί τους Βενεζουελανούς», ενώ συνέκρινε το πολιτικό πρόγραμμα του ακροδεξιού πολιτικού με εκείνο του ηγέτη των ναζί Αδόλφου Χίτλερ.
«Μπορεί να είσαστε οπαδός του Χίτλερ και να ανδρωθήκατε με τις αξίες του Χίτλερ, μπορεί να είσαστε πεισμένος και δηλωμένος οπαδός του Πινοτσέτ, αλλά προσέξτε, μην αγγίξετε ούτε τρίχα Βενεζουελανού. Τους Βενεζουελανούς να τους σέβεστε!», είπε ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον Καστ σε δεύτερο πρόσωπο.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ υποσχέθηκε να απελάσει μαζικά τους περίπου 340.000 μετανάστες χωρίς άδειες νόμιμης παραμονής, στην πλειονότητά τους υπηκόους Βενεζουέλας, και να πατάξει την εγκληματικότητα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής -- που συγκαταλέγεται πάντως στις πιο ασφαλείς της περιοχής.
