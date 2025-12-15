Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Το Τρίνινταντ και Τομπάγκο έδωσε την άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τα αεροδρόμιά του
Το Τρίνινταντ και Τομπάγκο έδωσε την άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τα αεροδρόμιά του
Απόφαση που έρχεται εν μέσω της κρίσης μεταξύ του Καράκας και της Ουάσινγκτον
Το υπουργείο Εξωτερικών του Τρίνινταντ και Τομπάγκο έδωσε την άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια του «για τις επόμενες εβδομάδες» για «ελιγμούς επιμελητειακής φύσης» ανακοίνωσε, εν μέσω της κρίσης μεταξύ του Καράκας και της Ουάσινγκτον, το υπουργείο Εξωτερικών.
«Με βάση τη διμερή συνεργασία μας, το υπουργείο έδωσε έγκριση», ανέφερε το υπουργείο του μικρού, αγγλόφωνου αρχιπελάγους που απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από τη Βενεζουέλα. Πρόσθεσε ότι οι ελιγμοί διευκολύνουν τον ανεφοδιασμό και την εναλλαγή του στρατιωτικού προσωπικού».
Η πρωθυπουργός του Τρίνινταντ και Τομπάγκο, Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ, ανέλαβε την εξουσία τον Μάιο. Θεωρείται σύμμαχος του Τραμπ και έχει δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον ποτέ δεν ζήτησε να χρησιμοποιήσει τη χώρα της για να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα.
Στα τέλη Οκτωβρίου το αμερικανικό πολεμικό πλοίο USS Gravely ελλιμενίστηκε εκεί ενώ ακολούθησαν στρατιωτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή Αμερικανών πεζοναυτών, μεταξύ 16-21 Νοεμβρίου. Ορισμένοι πεζοναύτες παραμένουν στο νησιωτικό σύμπλεγμα.
Στα τέλη Νοεμβρίου η Ουάσινγκτον εγκατέστησε ραντάρ στο νέο αεροδρόμιο του νησιού Τομπάγκο, το οποίο ακόμη δεν έχει εγκαινιαστεί.
Η στρατιωτική συνεργασία των ΗΠΑ με το αρχιπέλαγος προκάλεσε την οργή του Καράκας, το οποίο ακύρωσε τις ενεργειακές συμφωνίες που είχε συνάψει με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο.
Από τον Αύγουστο, η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική. Επισήμως αυτό γίνεται για να αντιμετωπίσει τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Αλλά ή Βενεζουέλα θεωρεί ότι πρόκειται για μια επιχείρηση με στόχο την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ώστε οι ΗΠΑ να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.
Την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά, οι Αμερικανοί κατάσχεσαν ένα τάνκερ που μετέφερε αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Σήμερα, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγόρησε το Τρίνινταντ και Τομπάγκο ότι συμμετείχε στην «κλοπή» του πετρελαίου.
«Με βάση τη διμερή συνεργασία μας, το υπουργείο έδωσε έγκριση», ανέφερε το υπουργείο του μικρού, αγγλόφωνου αρχιπελάγους που απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από τη Βενεζουέλα. Πρόσθεσε ότι οι ελιγμοί διευκολύνουν τον ανεφοδιασμό και την εναλλαγή του στρατιωτικού προσωπικού».
Η πρωθυπουργός του Τρίνινταντ και Τομπάγκο, Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ, ανέλαβε την εξουσία τον Μάιο. Θεωρείται σύμμαχος του Τραμπ και έχει δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον ποτέ δεν ζήτησε να χρησιμοποιήσει τη χώρα της για να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα.
Στα τέλη Οκτωβρίου το αμερικανικό πολεμικό πλοίο USS Gravely ελλιμενίστηκε εκεί ενώ ακολούθησαν στρατιωτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή Αμερικανών πεζοναυτών, μεταξύ 16-21 Νοεμβρίου. Ορισμένοι πεζοναύτες παραμένουν στο νησιωτικό σύμπλεγμα.
Στα τέλη Νοεμβρίου η Ουάσινγκτον εγκατέστησε ραντάρ στο νέο αεροδρόμιο του νησιού Τομπάγκο, το οποίο ακόμη δεν έχει εγκαινιαστεί.
Η στρατιωτική συνεργασία των ΗΠΑ με το αρχιπέλαγος προκάλεσε την οργή του Καράκας, το οποίο ακύρωσε τις ενεργειακές συμφωνίες που είχε συνάψει με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο.
Από τον Αύγουστο, η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική. Επισήμως αυτό γίνεται για να αντιμετωπίσει τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Αλλά ή Βενεζουέλα θεωρεί ότι πρόκειται για μια επιχείρηση με στόχο την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ώστε οι ΗΠΑ να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.
Την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά, οι Αμερικανοί κατάσχεσαν ένα τάνκερ που μετέφερε αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Σήμερα, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγόρησε το Τρίνινταντ και Τομπάγκο ότι συμμετείχε στην «κλοπή» του πετρελαίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα