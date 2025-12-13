Η μικρότερη κόρη του Μπιλ Γκέιτς πίσω από startup τεχνητής νοημοσύνης αξίας 180 εκατ. δολαρίων

Τι είναι η Phia και γιατί τη στηρίζουν celebrities και κορυφαίοι επενδυτές

χρηματοδότηση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τη startup



Η 23χρονη Φίμπι Γκέιτς αντλεί 30 εκατομμύρια δολάρια για τη Phia, την εταιρεία AI shopping agent που δημιούργησε μαζί με τη συμφοιτήτριά της στο Στάνφορντ, Σοφία Κιάνι, σύμφωνα με παρουσίαση που επικαλείται το Bloomberg. Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε τον νέο γύρο χρηματοδότησης, ο οποίος αποτιμά τη νεοφυή επιχείρηση με έδρα τη Νέα Υόρκη στα 180 εκατομμύρια δολάρια — λίγους μόλις μήνες μετά το αρχικό seed round των 8 εκατ. δολαρίων που είχε κλείσει τον Σεπτέμβριο.







Η Phia έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον γνωστών ονομάτων από τον χώρο των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας και της showbiz. Μεταξύ των επενδυτών που εμφανίζονται στο pitch deck περιλαμβάνονται η Χέιλι Μπίμπερ, η Κρις Τζένερ, η πρώην COO του Facebook Σέριλ Σάντμπεργκ και η ιδρύτρια της Spanx, Σάρα Μπλέικλι. Ο νέος γύρος χρηματοδότησης ηγείται από τη Notable Capital, υπό τον Χανς Τουνγκ, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Kleiner Perkins και Khosla Ventures.







Η ίδια η Φίμπι Γκέιτς έχει αναφέρει στο Vogue ότι ο πατέρας της δεν έχει επενδύσει στη Phia, αν και έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στην αποστολή της εταιρείας. Η startup φιλοδοξεί να προσφέρει μια απάντηση στο «χάος» των διαδικτυακών αγορών, αναπτύσσοντας μια μηχανή αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη που ενσωματώνεται στον Chrome για desktop και στο Safari για κινητές συσκευές.



Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν προϊόντα, να συγκρίνουν τιμές και να παρακολουθούν εκπτώσεις σε πραγματικό χρόνο, τόσο σε καταστήματα όσο και σε πλατφόρμες μεταπώλησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, το εργαλείο έχει κατέβει 750.000 φορές μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες λειτουργίας του.



Η ιδέα γεννήθηκε στο δωμάτιο των φοιτητικών εστιών του Στάνφορντ, με τις δύο ιδρύτριες να ξεκινούν αρχικά από μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, πριν στραφούν τελικά στην τεχνολογία μόδας και στο AI-driven shopping. Η Phia εντάσσεται στο κύμα επενδυτικού ενδιαφέροντος για τους λεγόμενους AI agents, δηλαδή λογισμικά που εκτελούν αυτόματα επαναλαμβανόμενες ψηφιακές εργασίες.



Η Φίμπι Γκέιτς αποφοίτησε από το Στάνφορντ το 2024 με πτυχίο ανθρώπινης βιολογίας, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει σε ζητήματα γυναικείας υγείας και παγκόσμιας ισότητας. Είναι το μικρότερο από τα τρία παιδιά του Μπιλ και της Μελίντα Γκέιτς, οι οποίοι χώρισαν το 2021, έπειτα από 27 χρόνια γάμου.



Ο Μπιλ Γκέιτς έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι τα παιδιά του θα κληρονομήσουν μόνο ένα μικρό μέρος της περιουσίας του, υποστηρίζοντας ότι μια τεράστια κληρονομιά δεν θα τους έκανε καλό. Για τη Φίμπι Γκέιτς, η Phia αποτελεί πλέον μια δημόσια δοκιμασία των δικών της επιχειρηματικών δυνατοτήτων — πέρα από το βαρύ οικογενειακό όνομα.