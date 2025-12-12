Συγκλονιστικές εικόνες από τα τούνελ της Χαμάς: Ισραηλινοί όμηροι γιορτάζουν τo Xάνουκα λίγο πριν εκτελεστούν, δείτε βίντεο
Το οπτικό υλικό δημοσιοποίησε ο Ισραηλινός Στρατός - Στο βίντεο φαίνονται οι έξι όμηροι να έχουν ανάψει μερικά κεράκια και να ανταλλάσουν ευχές μεταξύ τους - Μάλιστα, κάποια στιγμή κάνουν μια ομαδική αγκαλιά
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει τις τελευταίες στιγμές Ισραηλινών ομήρων στα τούνελ της Χαμάς και φέρεται να ταβήχτηκε τα Χριστούγεννα του 2023.
Συγκεκριμένα, οι IDF δημοσιοποίησαν το βίντεο όπου φαίνονται έξι όμηροι, άνδρες και γυναίκες να γιορτάζουν με τον δικό τους τρόπο το Χάνουκα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λίγο αργότερα εκτελέστηκαν από μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης.
Στο βίντεο φαίνονται οι έξι όμηροι να έχουν ανάψει μερικά κεράκια και να ανταλλάσουν ευχές μεταξύ τους. Μάλιστα, κάποια στιγμή κάνουν μια ομαδική αγκαλιά.
Όταν τα σώματα των έξι ομήρων ανακαλύφθηκαν στα τέλη Αυγούστου 2024, βρέθηκαν σε μια στενή σήραγγα, έχοντας πυροβοληθεί πολλές φορές από κοντινή απόσταση, περιτριγυρισμένα από μπουκάλια γεμάτα με σκούρα ούρα και έναν πλαστικό κουβά που χρησιμοποιούνταν ως υποτυπώδης τουαλέτα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συγγενείς των θυμάτων στους οποίους προβλήθηκε το συγκεκριμένο βίντεο εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον χαμό των δικών τους ανθρώπων, αλλά και την ευγνωμοσύνη τους που στις τελευταίες στιγμές τους δεν ήταν μόνοι τους.
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, πρόκειται για τους Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν, Καρμέλ Γκατ, Έντεν Γιερουσάλμι, Άλμογκ Σαρούσι, Όρι Ντανίνο και Άλεξ Λομπανόφ.
Heartbreaking footage uncovered by the IDF shows six Israeli hostages lighting Hanukkah candles in December 2023.— RealPalestina(א"י) 🇮🇱 (@LollllllaJR) December 12, 2025
Suddenly it hit me: had they converted, their lives would have been saved and they would have been released.
None of them - and none of the other hostages - did.… pic.twitter.com/95OBZO4Ts9
Φροντίζουν ο ένας τον άλλονΌπως αναφέρουν οι Times Of Israel υπάρχει μια σαφής αίσθηση συντροφικότητας, καθώς οι έξι όμηροι φροντίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να επιβιώσουν, περιμένοντας τη σωτηρία που δεν ήρθε ποτέ.
