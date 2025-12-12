Συγκλονιστικές εικόνες από τα τούνελ της Χαμάς: Ισραηλινοί όμηροι γιορτάζουν τo Xάνουκα λίγο πριν εκτελεστούν, δείτε βίντεο
Συγκλονιστικές εικόνες από τα τούνελ της Χαμάς: Ισραηλινοί όμηροι γιορτάζουν τo Xάνουκα λίγο πριν εκτελεστούν, δείτε βίντεο

Το οπτικό υλικό δημοσιοποίησε ο Ισραηλινός Στρατός - Στο βίντεο φαίνονται οι έξι όμηροι να έχουν ανάψει μερικά κεράκια και να ανταλλάσουν ευχές μεταξύ τους - Μάλιστα, κάποια στιγμή κάνουν μια ομαδική αγκαλιά

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει τις τελευταίες στιγμές Ισραηλινών ομήρων στα τούνελ της Χαμάς και φέρεται να ταβήχτηκε τα Χριστούγεννα του 2023.

Συγκεκριμένα, οι IDF δημοσιοποίησαν το βίντεο όπου φαίνονται έξι όμηροι, άνδρες και γυναίκες να γιορτάζουν με τον δικό τους τρόπο το Χάνουκα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λίγο αργότερα εκτελέστηκαν από μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης. 

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, πρόκειται για τους Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν, Καρμέλ Γκατ, Έντεν Γιερουσάλμι, Άλμογκ Σαρούσι, Όρι Ντανίνο και Άλεξ Λομπανόφ.

Στο βίντεο φαίνονται οι έξι όμηροι να έχουν ανάψει μερικά κεράκια και να ανταλλάσουν ευχές μεταξύ τους. Μάλιστα, κάποια στιγμή κάνουν μια ομαδική αγκαλιά.

Φροντίζουν ο ένας τον άλλον

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel υπάρχει μια σαφής αίσθηση συντροφικότητας, καθώς οι έξι όμηροι φροντίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να επιβιώσουν, περιμένοντας τη σωτηρία που δεν ήρθε ποτέ.

Όταν τα σώματα των έξι ομήρων ανακαλύφθηκαν στα τέλη Αυγούστου 2024, βρέθηκαν σε μια στενή σήραγγα, έχοντας πυροβοληθεί πολλές φορές από κοντινή απόσταση, περιτριγυρισμένα από μπουκάλια γεμάτα με σκούρα ούρα και έναν πλαστικό κουβά που χρησιμοποιούνταν ως υποτυπώδης τουαλέτα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συγγενείς  των θυμάτων στους οποίους προβλήθηκε το συγκεκριμένο βίντεο εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον χαμό των δικών τους ανθρώπων, αλλά και την ευγνωμοσύνη τους που στις τελευταίες στιγμές τους δεν ήταν μόνοι τους.
