Ο στρατός του Ισραήλ ανακοινώνει πως αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που απέμενε στη Λωρίδα της Γάζας
O 42χρονος Σουντίσακ Ρινταλάκ, Ταϊλανδός υπήκοος, εργαζόταν σε αγροτικές καλλιέργειες όταν απήχθη στο κιμπούτς Μπεερί
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που απέμενε στη Λωρίδα της Γάζας, ταϊλανδού υπηκόου.
«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης (...) αντιπρόσωποι του ισραηλινού στρατού και του υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν την οικογένεια του Σουντίσακ Ρινταλάκ ότι η σορός του επεστράφη (σ.σ. στο Ισραήλ) για να ταφεί», ανέφεραν μέσω Telegram.
Κατά την ίδια πηγή, ο 42χρονος εργαζόταν σε αγροτικές καλλιέργειες. Απήχθη στο κιμπούτς Μπεερί.
Στον παλαιστινιακό θύλακο δεν απομένει πλέον παρά το λείψανο του ισραηλινού ομήρου Ραν Γκβιλί.
Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και άλλες ένοπλες παρατάξεις στη Λωρίδα της Γάζας συμφώνησαν να επαναπατριστούν στο Ισραήλ οι τελευταίοι ζωντανοί και αποβιώσαντες όμηροι που απέμεναν στα χέρια τους στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ, υπό πίεση των ΗΠΑ, τη 10η Οκτωβρίου.
