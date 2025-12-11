Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ιταλία: Θύμα απάτης αξίας 30 εκατ. ευρώ ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται τον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας
Ιταλία: Θύμα απάτης αξίας 30 εκατ. ευρώ ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται τον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας
Η απάτη φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 6 μηνών με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και έκδοση πλαστών αποδείξεων – Σε καθεστώς προσωρινής κράτησης 9 άτομα
Απάτη ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ στήθηκε σε βάρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διαχειρίζεται τον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, το ιστορικό καμπαναριό του Τζόττο και το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη.
Η απάτη φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε διάστημα έξι μηνών, με παράνομο ξέπλυμα χρημάτων και έκδοση πλαστών αποδείξεων. Εννέα άτομα που ενέχονται στην υπόθεση τέθηκαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης, με επιχειρήσεις των καραμπινιέρων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Λομβαρδία, στην Τοσκάνη και στην περιφέρεια του Λατίου, με πρωτεύουσα τη Ρώμη.
Οι κατηγορούμενοι είναι Ιταλοί, Νιγηριανοί, Αλβανοί και Κινέζοι. Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές τους τελευταίους τρεις μήνες κατάφεραν να κατασχέσουν συνολικά 700.000 ευρώ.
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Santa Maria del Fiore έχει ως κύρια αποστολή την προστασία, την προώθηση και αξιοποίηση της θρησκευτικής, ιστορικής και κοινωνικής αξίας του Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας και όλων των σημαντικών μνημείων του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η απάτη φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε διάστημα έξι μηνών, με παράνομο ξέπλυμα χρημάτων και έκδοση πλαστών αποδείξεων. Εννέα άτομα που ενέχονται στην υπόθεση τέθηκαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης, με επιχειρήσεις των καραμπινιέρων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Λομβαρδία, στην Τοσκάνη και στην περιφέρεια του Λατίου, με πρωτεύουσα τη Ρώμη.
Οι κατηγορούμενοι είναι Ιταλοί, Νιγηριανοί, Αλβανοί και Κινέζοι. Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές τους τελευταίους τρεις μήνες κατάφεραν να κατασχέσουν συνολικά 700.000 ευρώ.
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Santa Maria del Fiore έχει ως κύρια αποστολή την προστασία, την προώθηση και αξιοποίηση της θρησκευτικής, ιστορικής και κοινωνικής αξίας του Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας και όλων των σημαντικών μνημείων του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα