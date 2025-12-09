Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
«Παντελώς ανόητες» οι δηλώσεις Μερτς περί προετοιμασίας της Ρωσίας να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, είπε ο Πεσκόφ
Περιμένουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ουκρανίας για το ειρηνευτικό σχέδιο, τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου
Η Ρωσία συνεχίζει τις επαφές με τους εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά είναι σε αναμονή των αποτελεσμάτων των συζητήσεων για το ειρηνικό σχέδιο που προωθεί η Ουάσινγκτον με την Ουκρανία.
Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σχετικά με τις επαφές μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ μετά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Παράλληλα, απάντησε και στις δηλώσεις Μερτς πως η Ρωσία ετοιμάζεται να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.
«Οι επαφές συνεχίζονται, αλλά αυτό δεν είναι πλέον αντικείμενο συζήτησης. Οι συζητήσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη [από τους Αμερικανούς] με το Κίεβο», δήλωσε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία αναμένει τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων. Ο Πεσκόφ διευκρίνισε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται «στο επίπεδο των υπαρχόντων επαφών».
Αναφορικά με δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, για δήθεν προετοιμασία της Ρωσίας να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, ο Πεσκόφ τις χαρακτήρισε «παντελώς ανόητες». «Όσον αφορά την προετοιμασία επίθεσης κατά του ΝΑΤΟ, είναι απόλυτη ανοησία. Για άλλη μια φορά, καλώ όλους να ακούσουν την πηγή – τον πρόεδρό μας, τον Πούτιν», δήλωσε ο Πεσκόφ.
