«Παντελώς ανόητες» οι δηλώσεις Μερτς περί προετοιμασίας της Ρωσίας να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, είπε ο Πεσκόφ

Η Ρωσία συνεχίζει τις επαφές με τους εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά είναι σε αναμονή των αποτελεσμάτων των συζητήσεων για το ειρηνικό σχέδιο που προωθεί η Ουάσινγκτον με την Ουκρανία.Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου,σχετικά με τις επαφές μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ μετά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ, με τους Αμερικανούς απεσταλμένουςκαι. Παράλληλα, απάντησε και στις δηλώσειςπως η Ρωσία ετοιμάζεται να επιτεθεί στο«Οι επαφές συνεχίζονται, αλλά αυτό δεν είναι πλέον αντικείμενο συζήτησης. Οι συζητήσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη [από τους Αμερικανούς] με το Κίεβο», δήλωσε ο, προσθέτοντας ότι η Ρωσία αναμένει τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων. Ο Πεσκόφ διευκρίνισε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται «στο επίπεδο των υπαρχόντων επαφών».Αναφορικά με δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου,για δήθεν προετοιμασία της Ρωσίας να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, ο Πεσκόφ τις χαρακτήρισε «παντελώς ανόητες». «Όσον αφορά την προετοιμασία επίθεσης κατά του ΝΑΤΟ, είναι απόλυτη ανοησία. Για άλλη μια φορά, καλώ όλους να ακούσουν την πηγή – τον πρόεδρό μας, τον Πούτιν», δήλωσε ο