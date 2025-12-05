Πούτιν και Γουίτκοφ καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο, λέει σύμβουλος του Κρεμλίνου

Κλείσιμο

Ο κορυφαίος σύμβουλος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχουν επιτύχει ένα επίπεδο κατανόησης που καθιστά τις συνομιλίες τους «πραγματικά φιλικές».Ο Γιούρι Ουσακόφ είπε επίσης πως η ένταξη στις συνομιλίες του Κρεμλίνου την Τρίτη του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πρόσθεσε ένα συστηματικό στοιχείο στις συζητήσεις.«Θα έλεγα πως ο τόνος -και δεν φοβάμαι να το πω αυτό- ήταν εποικοδομητικός και φιλικός», είπε ο Ουσακόφ στο ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, την ώρα που ο Πούτιν επισκέπτεται την Ινδία.«Ο Πούτιν γνωρίζει τον Γουίτκοφ καλά, τον έχει συναντήσει έξι φορές. Και οι συζητήσεις τους είναι πραγματικά φιλικές. Κατανοεί ο ένας τον άλλο χωρίς στην πραγματικότητα να λέγονται πράγματα».Ο Πούτιν συνάντησε αυτή την εβδομάδα τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ για πέντε ώρες στο Κρεμλίνο, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται σε ένα αμερικανικό σχέδιο για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία. Αργότερα, ο Πούτιν περιέγραψε τις συνομιλίες ως «πολύ χρήσιμες».Στα σχόλιά του, ο Ουσακόφ δήλωσε πως η συμμετοχή του Κούσνερ έγινε «την κατάλληλη στιγμή».«Μαζί με τη γοητεία και τη φιλικότητα του Γουίτκοφ, πρόσθεσε ένα στοιχείο μιας συστηματικής προσέγγισης. Προσωπικά πιστεύω πως εάν κάποιου είδους σχέδιο που οδηγεί σε μια διευθέτηση συνεχίζει να εκπονείται γραπτώς, ο Κούσνερ θα έχει αναλάβει μεγάλο μέρος της σύνταξής» του.Ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον κορυφαίο διαπραγματευτή της Ουκρανίας Ρούστεμ Ουμέροφ στη Φλόριντα την Πέμπτη και αναμενόταν να τον συναντήσει εκ νέου εκεί σήμερα, είπε μια πηγή με γνώση του θέματος.Δεν έχει προς το παρόν αποσαφηνιστεί εάν ο Κούσνερ συμμετέχει σε αυτές τις συναντήσεις με τον Ουμέροφ.