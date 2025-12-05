Τραγωδία στο Περού: Δέκα φοιτητές νεκροί από φωτιά σε εστιατόριο

@agenciaandina 🎤🔥 Incendio en karaoke deja 10 fallecidos y 3 heridos de gravedad en Puno. Una explosión de gas habría desatado el fuego en un local de Huancané. Las víctimas aún no han sido identificadas oficialmente. Vecinos intentaron controlar las llamas ante la ausencia de bomberos. 📍El hecho ocurrió mientras se celebraba un cumpleaños. Emergencia Puno Huancané ♬ sonido original - Agencia Andina - Agencia Andina

Δέκα φοιτητές έχασαν τη ζωή τους και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν σε φωτιά που ξέσπασε σε εστιατόριο στην επαρχία Πούνο των Άνδεων, στο νοτιοανατολικό Περού, ανακοίνωσε η αστυνομία.Η φωτιά ξέσπασε χθες Πέμπτη σε ένα κατάστημα στην πόλη Ουανκανέ, όπου μια ομάδα φοιτητών γιόρταζε γενέθλια. Τα θύματα,, βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο του εστιατορίου, ενός κτιρίου από ξύλο και τούβλα, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για έξι νεκρούς και τρεις τραυματίες.Η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από την έκρηξη μιας φιάλης αερίου.Οι κάτοικοι προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες και κουβάδες με νερό.Οι πυροσβέστες πάντως έφτασαν στο σημείο από τη γειτονική πόλη Χουλιάκα έπειτα από περίπου μία ώρα. Η πόλη Ουανκανέ, με πληθυσμό περίπου 20.000 κατοίκων, δεν διαθέτει δική της πυροσβεστική υπηρεσία.Οι πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο στις απομακρυσμένες περιοχές του Περού, όπου τα κτίρια πολλές φορές δεν τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.