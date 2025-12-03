Γερμανία: Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί, μέλη του «Ισλαμικού Κράτους»
Γερμανία Ισλαμικό Κράτος Τρομοκρατία

Γερμανία: Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί, μέλη του «Ισλαμικού Κράτους»

Εκτιμάται ότι ήταν ενεργά μέλη της οργάνωσης από την περίοδο 2016-2017, ο ένας ως μέλος επιτροπής για τη Σαρία και ο άλλος ως μαχητής

Γερμανία: Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί, μέλη του «Ισλαμικού Κράτους»
Δύο Ιρακινοί, μέλη της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος», συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για τρομοκρατία, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Μουτανά Σ. συνελήφθη στο Τρίερ της Ρηνανίας-Παλατινάτου και ο Καΐς Σ.Γ. στο Ντέλμπρουκ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και εκτιμάται ότι ήταν ενεργά μέλη του «Ισλαμικού Κράτους» από την περίοδο 2016-2017, ο πρώτος ως μέλος επιτροπής για την Σαρία και ο δεύτερος ως μαχητής.

Ταυτόχρονα με τις συλλήψεις, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα διαμερίσματα τόσο των δύο ανδρών όσο και ακόμη τριών υπόπτων στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στην Σαξονία και στην Κάτω Σαξονία.


