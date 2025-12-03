Γερμανία: Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί, μέλη του «Ισλαμικού Κράτους»
Γερμανία: Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί, μέλη του «Ισλαμικού Κράτους»
Εκτιμάται ότι ήταν ενεργά μέλη της οργάνωσης από την περίοδο 2016-2017, ο ένας ως μέλος επιτροπής για τη Σαρία και ο άλλος ως μαχητής
Δύο Ιρακινοί, μέλη της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος», συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για τρομοκρατία, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Μουτανά Σ. συνελήφθη στο Τρίερ της Ρηνανίας-Παλατινάτου και ο Καΐς Σ.Γ. στο Ντέλμπρουκ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και εκτιμάται ότι ήταν ενεργά μέλη του «Ισλαμικού Κράτους» από την περίοδο 2016-2017, ο πρώτος ως μέλος επιτροπής για την Σαρία και ο δεύτερος ως μαχητής.
Ταυτόχρονα με τις συλλήψεις, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα διαμερίσματα τόσο των δύο ανδρών όσο και ακόμη τριών υπόπτων στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στην Σαξονία και στην Κάτω Σαξονία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Μουτανά Σ. συνελήφθη στο Τρίερ της Ρηνανίας-Παλατινάτου και ο Καΐς Σ.Γ. στο Ντέλμπρουκ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και εκτιμάται ότι ήταν ενεργά μέλη του «Ισλαμικού Κράτους» από την περίοδο 2016-2017, ο πρώτος ως μέλος επιτροπής για την Σαρία και ο δεύτερος ως μαχητής.
Ταυτόχρονα με τις συλλήψεις, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα διαμερίσματα τόσο των δύο ανδρών όσο και ακόμη τριών υπόπτων στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στην Σαξονία και στην Κάτω Σαξονία.
Ειδήσεις σήμερα
Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα