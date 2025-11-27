Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Σχεδίαζε ο Επστάιν να δολοφονήσει τον Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον; «Είχε μιλήσει με ελεύθερο σκοπευτή» υποστηρίζει ιστορικός
Έλεγε ότι ήθελε να σκοτώσει το ζευγάρι φοβούμενος ότι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τα μυστικά του, υποστήριξε για τον Τζέφρι Επστάιν ο Άντριου Λάουνι
Ο Τζέφρι Επστάιν εξέτασε το ενδεχόμενο να προσλάβει πρώην ελεύθερο σκοπευτή της SAS για να δολοφονήσει τον τέως πρίγκιπα Άντριου και τη σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον προκειμένου να τους κλείσει το στόμα, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο βασιλικός συγγραφέας και ιστορικός Άντριου Λάουνι.
Όπως είπε σε podcast, ο Επστάιν είχε γίνει όλο και πιο παρανοϊκός καθώς περίμενε τη δίκη σε βάρος του το 2019. Πριν πεθάνει από αυτοκτονία στη φυλακή φέρεται, μάλιστα, να «μίλησε με έναν εκτελεστή» που είχε υπηρετήσει ως ελεύθερος σκοπευτής στην ελίτ Special Air Service της Βρετανίας για να σκοτώσει το ζευγάρι φοβούμενος ότι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τα μυστικά του.
«Ήθελε να τους εξαλείψει. Αυτό μου το είπαν δύο αξιόπιστες πηγές, μία στο Παρίσι και ένας πρώην πράκτορας του FBI στη Φλόριντα, και μπορώ να πιστέψω ότι είναι αλήθεια» είπε ο ιστορικός στο podcast του Daily Beast.
«Ο Επστάιν έλεγε τα πάντα, και δεν μπορείς πάντα να πιστεύεις αυτά που έλεγε. Δεν ξέρω πόσο προχώρησε με τα σχέδιά του. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ νευρικός πριν πεθάνει. Είναι εξαιρετικό και μοιάζει με σκηνή από την ταινία "Η μέρα του τσακαλιού" — αλλά τίποτα σε αυτή την ιστορία δεν είναι φυσιολογικό» συμπλήρωσε.
Ο Λάουνι υποστήριξε, ακόμα, ότι ο Επστάιν φοβόταν ότι θα ήταν θύμα δολοφονίας από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και ότι ο θάνατός του έσωσε τον Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσονοι οποίοι θα είχαν δολοφονηθεί επειδή γνώριζαν «πάρα πολλά» λόγω της σχέσης τους.
