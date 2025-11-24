ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Κωνσταντινούπολη Αδέσποτα Σκύλοι

Απαγορεύεται η σίτιση αδέσποτων σκύλων στην Κωνσταντινούπολη με απόφαση της νομαρχίας

Στην εγκύκλιο η νομαρχία ζητά από τους πολίτες να μην ταΐζουν τα ζώα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

2 ΣΧΟΛΙΑ
Η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης απέστειλε εγκύκλιο προς όλους τους δήμους, καθώς και τις αρμόδιες κρατικές και εισαγγελικές αρχές, ζητώντας την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της ανεξέλεγκτης σίτισης αδέσποτων σκύλων, επικαλούμενη απειλή για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που φέρει την υπογραφή του νομάρχη Νταβούτ Γκιουλ και βασίζεται στην απόφαση της 2ας Ιουλίου 2025 της Νομαρχιακής Επιτροπής Προστασίας Ζώων, η ανεξέλεγκτη σίτιση «προκαλεί αύξηση του πληθυσμού εντόμων και τρωκτικών» και συμβάλλει στη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Η απαγόρευση σίτισης θα ισχύει σε χώρους όπως σχολεία, νοσοκομεία, αεροδρόμια, τόπους λατρείας, πάρκα, κήπους, δρόμους και παιδικές χαρές, δηλαδή πρακτικά πρόκειται για καθολική απαγόρευση στο αστικό περιβάλλον.

Με την εγκύκλιο ζητείται από τους δήμους «να επιταχύνουν τη συλλογή, στείρωση και επανένταξη των αδέσποτων σκύλων, ώστε η μεταφορά τους σε καταφύγια ή σε φυσικούς βιότοπους να πραγματοποιηθεί άμεσα και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις».

Τονίζεται επίσης ότι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να παρακολουθούν τη διαδικασία με ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε καθυστέρηση ή ανεπάρκεια, και παράλληλα σημειώνεται ότι οι ευθύνες για τυχόν ζημιές, απώλειες ή κινδύνους στη δημόσια υγεία που προκαλούνται από αδέσποτα ζώα θα αξιολογούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2 ΣΧΟΛΙΑ

