Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε τον Αλάα Χαντίτι, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς στη Γάζα
Ο στρατός και η Shin Bet ανακοίνωσαν ότι ο Χαντίτι, υπεύθυνος εφοδιασμού στο κέντρο παραγωγής όπλων της Χαμάς, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα
Το IDF και η Shin Bet επιβεβαίωσαν ότι σε χθεσινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα σκοτώθηκε ο Αλάα Χαντίτι, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, ως επικεφαλής εφοδιασμού στο τμήμα κατασκευής όπλων της Χαμάς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του IDF, η στοχευμένη επιδρομή πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε επίθεση Παλαιστίνιου ενόπλου εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Οι στρατιωτικές αρχές αναφέρουν ότι η επιχείρηση κατέληξε στην εξουδετέρωση του Αλάα Χαντίτι, ο οποίος είχε καθοριστικό ρόλο στην αλυσίδα παραγωγής και προμήθειας οπλισμού της Χαμάς.
Η Shin Bet και το IDF χαρακτήρισαν τον Χαντίτι «κεντρική πηγή γνώσης» στον τομέα του εφοδιασμού και της κατασκευής όπλων. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια του πολέμου εργαζόταν συστηματικά για την παροχή οπλισμού στις μάχιμες μονάδες της Χαμάς, διατηρώντας ενεργή την παραγωγική γραμμή και τις ροές προμηθειών της οργάνωσης.
Οι ισραηλινές δυνάμεις υπογραμμίζουν ότι η εξουδετέρωσή του συνιστά σημαντικό πλήγμα για τις δυνατότητες της Χαμάς στον τομέα της παραγωγής όπλων.
Tsahal vient de frapper (il y a quelques heures) en plein cœur de Gaza.— OSINTYB (@OsintYB) November 22, 2025
La cible de l’élimination : Alaa Amin Hadidi, un haut responsable de la branche militaire du Hamas, en charge de l’approvisionnement, de l’armement et de la production militaire.
Il est l’un des hommes qui… pic.twitter.com/Ik4ziQhXJY
An Israeli strike in Gaza’s Rimal neighborhood eliminated a senior #Hamas terrorist along with three others. Israel’s military radio reported that the target in Gaza City was Alaa Hadidi, the head of the supply department within Hamas’s production headquarters. pic.twitter.com/tYs1LgTBru— Radio Australis (@freedom4UU) November 22, 2025
