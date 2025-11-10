Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τρία μέλη της Χεζμπολάχ σε επιδρομές στον Νότιο Λίβανο - Δείτε βίντεο
Χεζμπολάχ IDF Νότιος Λίβανος

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τρία μέλη της Χεζμπολάχ σε επιδρομές στον Νότιο Λίβανο - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τους IDF, ένας από τους νεκρούς εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο όπλων της οργάνωσης

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τρία μέλη της Χεζμπολάχ σε επιδρομές στον Νότιο Λίβανο - Δείτε βίντεο
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι σκότωσαν τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ σε ξεχωριστές επιδρομές σε όλο το νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες, μετά την ανακοίνωση ενός κύματος αεροπορικών επιδρομών σε στόχους της Χεζμπολάχ στην περιοχή και στην κοιλάδα Μπεκάα νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με τον στρατό, ένας από τους νεκρούς ήταν ο Σαμίρ Αλί Φακίχ, μέλος της Χεζμπολάχ που εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο όπλων για την τρομοκρατική ομάδα σε όλο τον Λίβανο. Στοχοποιήθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Σρίφα, στο νότιο Λίβανο.

Δύο επιπλέον μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν χθες στο Χουμίν Ελ Φαούκα και στο ας-Σαουάνα, επίσης στο νότιο Λίβανο.


Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι συνολικά 12 μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί από τις αρχές Νοεμβρίου, προσθέτοντας ότι οι δραστηριότητές τους αποτελούσαν απειλή για το Ισραήλ και παραβίαζαν τις συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο στρατός αναφέρει ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί για να «εξαλείψει οποιαδήποτε απειλή κατά του Κράτους του Ισραήλ».

