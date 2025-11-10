Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τρία μέλη της Χεζμπολάχ σε επιδρομές στον Νότιο Λίβανο - Δείτε βίντεο
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τρία μέλη της Χεζμπολάχ σε επιδρομές στον Νότιο Λίβανο - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τους IDF, ένας από τους νεκρούς εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο όπλων της οργάνωσης
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι σκότωσαν τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ σε ξεχωριστές επιδρομές σε όλο το νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες, μετά την ανακοίνωση ενός κύματος αεροπορικών επιδρομών σε στόχους της Χεζμπολάχ στην περιοχή και στην κοιλάδα Μπεκάα νωρίτερα σήμερα.
Σύμφωνα με τον στρατό, ένας από τους νεκρούς ήταν ο Σαμίρ Αλί Φακίχ, μέλος της Χεζμπολάχ που εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο όπλων για την τρομοκρατική ομάδα σε όλο τον Λίβανο. Στοχοποιήθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Σρίφα, στο νότιο Λίβανο.
Δύο επιπλέον μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν χθες στο Χουμίν Ελ Φαούκα και στο ας-Σαουάνα, επίσης στο νότιο Λίβανο.
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι συνολικά 12 μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί από τις αρχές Νοεμβρίου, προσθέτοντας ότι οι δραστηριότητές τους αποτελούσαν απειλή για το Ισραήλ και παραβίαζαν τις συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
Ο στρατός αναφέρει ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί για να «εξαλείψει οποιαδήποτε απειλή κατά του Κράτους του Ισραήλ».
Σύμφωνα με τον στρατό, ένας από τους νεκρούς ήταν ο Σαμίρ Αλί Φακίχ, μέλος της Χεζμπολάχ που εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο όπλων για την τρομοκρατική ομάδα σε όλο τον Λίβανο. Στοχοποιήθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Σρίφα, στο νότιο Λίβανο.
Δύο επιπλέον μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν χθες στο Χουμίν Ελ Φαούκα και στο ας-Σαουάνα, επίσης στο νότιο Λίβανο.
בשלושה מרחבים שונים בדרום לבנון: צה"ל חיסל שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 10, 2025
צה"ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן ובאמצעות חיל האוויר, את המחבל סמיר עלי פקיה במרחב סריפא שבדרום לבנון.
המחבל עסק בהברחות אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה למרחבים… pic.twitter.com/UinNPkLscM
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι συνολικά 12 μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί από τις αρχές Νοεμβρίου, προσθέτοντας ότι οι δραστηριότητές τους αποτελούσαν απειλή για το Ισραήλ και παραβίαζαν τις συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
Ο στρατός αναφέρει ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί για να «εξαλείψει οποιαδήποτε απειλή κατά του Κράτους του Ισραήλ».
Ειδήσεις σήμερα:
«Θέλω ένα πακέτο μακαρόνια»: Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους παλαιοημερολογίτες με την κοκαΐνη - Έκρυβαν ναρκωτικά σε γλάστρα εκκλησίας
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
«Είμαστε όλοι μαζί σου, για πάντα» - Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στηρίζει την Ιωάννα Τούνη στη δίκη για το revenge porn
«Θέλω ένα πακέτο μακαρόνια»: Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους παλαιοημερολογίτες με την κοκαΐνη - Έκρυβαν ναρκωτικά σε γλάστρα εκκλησίας
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
«Είμαστε όλοι μαζί σου, για πάντα» - Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στηρίζει την Ιωάννα Τούνη στη δίκη για το revenge porn
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα