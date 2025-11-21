Να «τα μαζέψει» προσπαθεί η γαλλική κυβέρνηση μετά τον σάλο με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου
Εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα μετά τις δηλώσεις του στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, που είπε πως η χώρα του πρέπει «να είναι έτοιμη να χάσει τα παιδιά της» σε ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία
Καθησυχαστικά μηνύματα επιχείρησε να στείλει την Παρασκευή η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Μαούντ Μπρεζιόν, μετά την έντονη δημόσια συζήτηση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο οποίος είχε αναφέρει ότι η Γαλλία πρέπει να είναι έτοιμη «να αποδεχθεί την απώλεια των παιδιών της» σε ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία μέσα στα επόμενα χρόνια.
Η Μαούντ Μπρεζιόν, μιλώντας στο TF1, τόνισε ότι «τα παιδιά μας, με την έννοια που δίνουμε στον όρο, δεν πρόκειται να σταλούν να πολεμήσουν και να πεθάνουν στην Ουκρανία», υπενθυμίζοντας ότι η Γαλλία διαθέτει «επαγγελματικό στρατό». Εξήγησε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου αναφερόταν στους στρατιώτες ηλικίας 18 έως 27 ετών που υπηρετούν σε αποστολές ανά τον κόσμο και ότι «δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πως αρκετοί από αυτούς έχουν πέσει σε επιχειρήσεις εκτός συνόρων».
Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τις δηλώσεις του στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν την Τρίτη, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των δημάρχων της Γαλλίας. Ο στρατηγός είχε επισημάνει ότι η χώρα πρέπει να ανακτήσει τη «δύναμη ψυχής» για να αποδεχθεί «να πληγωθεί για να προστατεύσει αυτό που είναι», και ότι οφείλει να είναι προετοιμασμένη «να δεχθεί την απώλεια των παιδιών της».
Οι τοποθετήσεις προκάλεσαν άμεσες πολιτικές αντιδράσεις, με τον Ζαν-Λικ Μελανσόν (LFI) να εκφράζει «απόλυτη διαφωνία» και τον Λουί Αλιό (RN) να υποστηρίζει ότι «πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε για τη χώρα μας», αλλά μόνο σε «δίκαιο πόλεμο» ή εάν απειλείται «η ίδια η επιβίωση του έθνους».
Η Μπρεζιόν υπογράμμισε ότι «ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να μην αντιληφθούμε τι συμβαίνει και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε». Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας εθελοντικής στρατιωτικής θητείας, ανέφερε ότι βρίσκονται «σε εξέλιξη σκέψεις και προβληματισμοί» για την «προσαρμογή» της καθολικής εθνικής υπηρεσίας (SNU), επισημαίνοντας όμως ότι «δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο».
🇫🇷 La France doit être prête à trouver la "force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est", y compris "accepter de perdre ses enfants", a déclaré le chef d'état-major des Armées, le général Fabien Mandon, mardi devant le congrès des maires de France ⤵️ pic.twitter.com/AYPReysT36— Agence France-Presse (@afpfr) November 20, 2025
