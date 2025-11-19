Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει υποστεί ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Για παράδειγμα, μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, 12,5 εκατομμύρια έφηβες ηλικίας 15 έως 19 ετών, ή το 16%, βίωσαν σωματική ή/και σεξουαλική βία από τον σύντροφό τους.Και ενώ η βία υπάρχει παντού, οι γυναίκες που ζουν στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στις ζώνες συγκρούσεων και στις περιοχές που είναι ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή επηρεάζονται δυσανάλογα.«Για παράδειγμα, η συχνότητα των περιστατικών βίας στην περιοχή της Ωκεανίας, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, εκτιμάται ότι είναι πολύ πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο», σημείωσε η Αβνι Αμίν, επικεφαλής του τμήματος Δικαιωμάτων και Ισότητας στον ΠΟΥ, μιλώντας στον Τύπο.Η Ωκεανία (εκτός Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας) κατέγραψε ποσοστό 38% της συχνότητας περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά το περασμένο έτος, ποσοστό υπερτριπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου του 11% και σημαντικά υψηλότερο από τα αντίστοιχα στη Νότια Ασία (19%) ή την υποσαχάρια Αφρική (17%).Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική (7%) και η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική (5%) έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα συχνότητας περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.