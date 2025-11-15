Τουρκική πρόκληση με φωτογραφία πάνω από τον Πενταδάκτυλο
Η ανάρτηση ήρθε λίγα 24ωρα μετά τον θόρυβο που προκάλεσε δημοσίευση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με φωτογραφίες C-130 και C-27
Σε επίδειξη ισχύος και πολιτικού συμβολισμού ανήμερα της συμπλήρωσης 42 χρόνων από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανάρτησε φωτογραφία πιλότου πάνω από τον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο, με φόντο τις ζωγραφισμένες σημαίες Τουρκίας και του ψευδοκράτους.
Τη συνόδευσε με τη λεζάντα «Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι το όνομα ενός ένδοξου έπους!» και το hashtag «Φωτογραφία της Ημέρας» (#GününFotoğrafı), δίνοντας σαφές πολιτικό στίγμα για τη μέρα και για το ακροατήριο στην Τουρκία και στα κατεχόμενα. Τουρκικά μέσα το παρουσιάζουν ρητά ως αιχμηρή απάντηση προς την Αθήνα.
Η ανάρτηση ήρθε λίγα 24ωρα μετά τον θόρυβο που προκάλεσε δημοσίευση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με φωτογραφίες C-130 και C-27 υπό τον τίτλο «Φωτογραφία της Ημέρας».
Η Άγκυρα συνέδεσε χρονικά το ελληνικό ποστ με τη συντριβή τουρκικού C-130 στη Γεωργία, όπου σκοτώθηκαν 20 στρατιωτικοί, καταγγέλλοντας «πρόκληση».
Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία αφαίρεσε το ποστ και δημοσιοποίησε συλλυπητήρια επιστολή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη προς την τουρκική πλευρά, κλείνοντας το θέμα σε διπλωματικό επίπεδο.
Παρέλαση στα κατεχόμενα και τουρκική στρατιωτική παρουσία
Η κίνηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας εντάχθηκε στο σκηνικό των εορτασμών στα κατεχόμενα για την 42η επέτειο, με στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Φαζίλ Κιουτσούκ στη κατεχόμενη Λευκωσία και εμφανή συμμετοχή τουρκικών στρατιωτικών σχηματισμών. Το κυβερνητικό αφήγημα στην Άγκυρα και στα κατεχόμενα επαναλαμβάνει την «διαρκή στήριξη» προς το παράνομο καθεστώς.
Πέρα από την επικοινωνιακή πτυχή η «Φωτογραφία της Ημέρας» λειτουργεί ως υπενθύμιση της τουρκικής στρατιωτικής ομπρέλας στα κατεχόμενα και ως επίδειξη ελέγχου του εναέριου χώρου πάνω από τον Πενταδάκτυλο. Η επιλογή του συγκεκριμένου φόντου έχει καθαρά πολιτική φόρτιση, καθώς οι γιγαντιαίες σημαίες στη πλαγιά του βουνού με όψη προς τις ελεύθερες περιοχές έχουν κατ’ επανάληψη καταγγελθεί από τη Λευκωσία ως σύμβολο κατοχής.
Στη Λευκωσία, η ανάρτηση αντιμετωπίζεται ως ακόμη ένα επεισόδιο εργαλειοποίησης της επετείου για εμπέδωση τετελεσμένων. Η χρονική σύμπτωση με την ανάρτηση της ελληνικής Οολεμικής Αεροπορίας επιτρέπει στην Άγκυρα να καλλιεργήσει εικόνα «ανταπόδοσης» και να δυναμώσει την εσωτερική της ρητορική. Η Τουρκία προβάλει σταθερά στρατιωτικό και πολιτικό αποτύπωμα στα κατεχόμενα, στέλνοντας μήνυμα μη υποχώρησης σε λύση που δεν ευθυγραμμίζεται με τη γραμμή των δύο κρατών.
Σε επικοινωνιακό επίπεδο, η Αθήνα επέλεξε αποκλιμάκωση με τη συλλυπητήρια κίνηση της Πολεμικής Αεροπορίας. Η Άγκυρα, αντίθετα, αξιοποίησε την επέτειο για να υπενθυμίσει τον ρόλο της στο νησί. Αν δεν υπάρξει θεσμική αντίδραση από την ΕΕ που να συνδέει ρητά τέτοιες επιδείξεις με το συνολικό πλαίσιο σχέσεων ΕΕ–Τουρκίας, παρόμοιες κινήσεις θα συνεχίσουν να παράγουν φθορά και να μετατοπίζουν τον πήχη των «συνηθισμένων» προκλήσεων.
Δείτε την ανάρτηση:
