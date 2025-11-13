Ιταλίδα μεγάλη αδελφή μου η Μελόνι, λέει ο Έντι Ράμα – Συνεχίζουν τη συνεργασία για το μεταναστευτικό

Οι δύο πρωθυπουργοί τόνισαν ότι το μοντέλο με τα κέντρα για μετανάστες στη βόρεια Αλβανία όχι απλά αποδίδει, αλλά μπορεί να γίνει πρότυπο και για τρίτες χώρες