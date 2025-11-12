«Τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτήρισε η κυβέρνηση της Ινδίας την έκρηξη αυτοκινήτου με δέκα νεκρούς στο Δελχί
Η αστυνομία εξετάζει την πιθανότητα να συνδέεται η έκρηξη με τις συλλήψεις επτά ανδρών από το Κασμίρ
Η κυβέρνηση της Ινδίας χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» της έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Νέο Δελχί και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 20, υποσχόμενη ότι θα οδηγήσει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης το συντομότερο δυνατόν.
Νωρίτερα, τρεις πηγές που έχουν γνώση της έρευνας είπαν ότι η αστυνομία εξετάζει την πιθανότητα να συνδέεται η έκρηξη με τις συλλήψεις επτά ανδρών από το Κασμίρ, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν όπλα και υλικό για την κατασκευή βομβών.
Με ψήφισμά της που εγκρίθηκε, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι αναφέρει ότι «η χώρα έγινε μάρτυρας ενός ειδεχθούς τρομοκρατικού συμβάντος, που διέπραξαν αντεθνικές δυνάμεις».
Λίγες ώρες πριν από την έκρηξη, η αστυνομία στο ομοσπονδιακό έδαφος του Τζάμου και Κασμίρ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε επτά άνδρες, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο γιατροί, στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής, αντιτρομοκρατικής έρευνας στο Κασμίρ και τα κρατίδια Χαριάνα και Ούταρ Πραντές. Η αστυνομία βρήκε δύο πιστόλια, δύο τουφέκια και υλικά, συνολικού βάρους 2.9 κιλών, για την κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με τις αρχές, οι ύποπτοι συνδέονται με τις οργανώσεις Τζαΐς-ε-Μοχάμεντ και Ανσάρ Γκαζουάτ-ουλ-Χιντ, που εδρεύουν στο Πακιστάν και χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές» από την Ινδία.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.
Η αστυνομία εξετάζει την πιθανότητα οι επτά να συνδέονται με τον οδηγό του αυτοκινήτου που εξερράγη στο Κόκκινο Φρούριο, είπαν στο πρακτορείο Reuters τρεις πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή δεν είχαν την άδεια να μιλήσουν σε μέσα ενημέρωσης για αυτό το ευαίσθητο θέμα. Ο οδηγός ενδέχεται να ήταν γιατρός και συνάδελφος τους ενός από τους δύο συλληφθέντες, είπε η μία πηγή.
Η έκρηξη σε ένα αυτοκίνητο, το απόγευμα της Δευτέρας, έξω από το ιστορικό Κόκκινο Φρούριο του Δελχί, ήταν η πρώτη που σημειώθηκε στην αυστηρά φρουρούμενη πόλη των 30 εκατομμυρίων κατοίκων από το 2011. Οι αρχές δεν έχουν προβεί σε συλλήψεις, ούτε κατονόμασαν τους υπεύθυνους.
False Flag🚨🇮🇳— Indus Sentinel Grid (@ISGofficial_) November 10, 2025
Delhi Based on its past record, the BJP government never disappoints when it comes to manipulating events.
This time, it is a bomb blast in New Delhi, conveniently near the Israeli embassy: a perfect setup for a false-flag operation aimed at generating sympathy… pic.twitter.com/rmuZsiA0bp
