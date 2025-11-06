«Δεν ξέρει να φτιάξει ούτε αυγό» - Ο Σαρκοζί αρνείται να φάει το φαγητό της φυλακής, φοβάται ακόμα και τη δηλητηρίαση

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας φοβάται μην έχουν φτύσει στο φαγητό που το φέρνουν στο κελί του ή ακόμα και τη δηλητηρίαση - Τρέφεται μόνο με γιαούρτια και περιμένει να δει αν θα αποφυλακιστεί ή όχι στις 10 Νοεμβρίου