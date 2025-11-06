Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες φθάνει τους 140 νεκρούς και 127 αγνοούμενους
Οι εκτεταμένες πλημμύρες και οι κατολισθήσεις συνεχίζουν να προκαλούν σοβαρά προβλήματα - Ο τυφώνας κατευθύνεται στο Βιετνάμ
Ο τυφώνας Καλμάγκι, γνωστός και ως Τίνο στις Φιλιππίνες, έχει προκαλέσει τουλάχιστον 140 θύματα, ενώ 127 πολίτες αγνοούνται ακόμα. Η εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας επιβεβαίωσε 114 θανάτους, με επιπλέον 28 θύματα που καταγράφηκαν στην επαρχία Τσεμπού.
Η περιοχή της Τσεμπού, στο κεντρικό τμήμα των Φιλιππίνων, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που συνοδεύουν τον τυφώνα. Χιλιάδες σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ οι πλημμύρες συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή.
Η καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας έχει βυθίσει την οικονομία της περιοχής, με υποδομές όπως δρόμοι, γέφυρες και σχολεία να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Η αλιεία και η ναυτιλία είναι επίσης σοβαρά πληττόμενες, καθώς τα λιμάνια παραμένουν κλειστά και τα πλοία δεν μπορούν να κινηθούν.
Η αποτυχία της τοπικής κυβέρνησης να ενισχύσει τις αντιπλημμυρικές υποδομές πριν από το φαινόμενο ενδέχεται να επιδείνωσε την κατάσταση. Πολλοί εκτιμούν ότι η διαχείριση της πολιτικής προστασίας πρέπει να αναθεωρηθεί για να αποτραπούν μεγαλύτερες καταστροφές στο μέλλον.
Σχεδόν 400.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους προληπτικά διότι βρίσκονταν σε περιοχές από όπου προβλεπόταν να περάσει ο τυφώνας.
Κάθε χρόνο κάπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι κατά κανόνα αυτές που υφίστανται τα πιο σκληρά πλήγματα.
Death toll from widespread flooding and devastation caused by Typhoon Kalmaegi rises to at least 114 in Philippines pic.twitter.com/rafJVXNLAC— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 6, 2025
Διάσωση και βοήθεια από διεθνείς και τοπικές δυνάμειςΟι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, εργάζονται ασταμάτητα για την αποκατάσταση των ζημιών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες. Εθελοντές και διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για την ανεύρεση των αγνοουμένων, ενώ οι εκκενώσεις συνεχίζονται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.
Ο τυφώνας κατευθύνεται στο ΒιετνάμΟ τυφώνας κατέφτασε στο αρχιπέλαγος από ανατολική κατεύθυνση τη Δευτέρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), κινούμενος πάνω από το έδαφος στο επίπεδο της επαρχίας των νησιών Ντιναγάτ, μέρος του αρχιπελάγους Βισάγιας, με ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 205 χ.α.ώ., σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, προτού διασχίσει τη χώρα προς δυτική κατεύθυνση. Πλέον κατευθύνεται στο Βιετνάμ, όπου αναμένεται να φθάσει το βράδυ (τοπική ώρα), κατά μετεωρολογικές προβλέψεις.
