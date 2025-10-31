Κρεμλίνο: Απέφυγε να απαντήσει ο Πεσκόφ για τους Financial Times και τον «απαγορευμένο» πύραυλο 9M729
Κρεμλίνο: Απέφυγε να απαντήσει ο Πεσκόφ για τους Financial Times και τον «απαγορευμένο» πύραυλο 9M729
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου παρέπεμψε στις επίσημες ενημερώσεις για την ακύρωση του ραντεβού Τραμπ - Πούτιν και τις καταγγελίες περί χρήσης του πυραύλου 9M729 εναντίον της Ουκρανίας
Το Κρεμλίνο, σχολιάζοντας δημοσίευμα των Financial Times σχετικά με την ακύρωση μιας συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι επίσημες δηλώσεις από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ και όχι αναφορές των μέσων ενημέρωσης.
Οι Financial Times αναφέρουν σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τη συνάντηση της Βουδαπέστης αφού η Μόσχα υιοθέτησε σκληρή στάση σε σκληροπυρηνικά αιτήματά της σχετικά με την Ουκρανία.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ παρέπεμψε εξάλλου τους δημοσιογράφους στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όταν ρωτήθηκε σήμερα σχετικά με πληροφορία του Reuters ότι η Ρωσία έχει εκτοξεύσει πυραύλους 9M729 εναντίον της Ουκρανίας.
Υψηλόβαθμες ουκρανικές πηγές δήλωσαν ότι η Ρωσία έχει προχωρήσει από φέτος τον Αύγουστο σε 23 εκτοξεύσεις του πυραύλου αυτού εναντίον της Ουκρανίας. Η μυστική ανάπτυξη του 9M729 είχε κάνει τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από μια συνθήκη με τη Μόσχα για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Οι Financial Times αναφέρουν σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τη συνάντηση της Βουδαπέστης αφού η Μόσχα υιοθέτησε σκληρή στάση σε σκληροπυρηνικά αιτήματά της σχετικά με την Ουκρανία.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ παρέπεμψε εξάλλου τους δημοσιογράφους στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όταν ρωτήθηκε σήμερα σχετικά με πληροφορία του Reuters ότι η Ρωσία έχει εκτοξεύσει πυραύλους 9M729 εναντίον της Ουκρανίας.
Υψηλόβαθμες ουκρανικές πηγές δήλωσαν ότι η Ρωσία έχει προχωρήσει από φέτος τον Αύγουστο σε 23 εκτοξεύσεις του πυραύλου αυτού εναντίον της Ουκρανίας. Η μυστική ανάπτυξη του 9M729 είχε κάνει τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από μια συνθήκη με τη Μόσχα για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα