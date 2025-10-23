Τρίτη θητεία για τον Τραμπ «βλέπει» από τώρα ο Μπάνον - Θα παρουσιάσουμε το σχέδιο όταν έλθει η ώρα, λέει
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Μπάνον

Τρίτη θητεία για τον Τραμπ «βλέπει» από τώρα ο Μπάνον - Θα παρουσιάσουμε το σχέδιο όταν έλθει η ώρα, λέει

Όργανο της θείας πρόνοιας χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο ο πρώην σύμβουλός του, ενώ απέρριψε τις κατηγορίες ότι φέρεται δικτατορικά

Τρίτη θητεία για τον Τραμπ «βλέπει» από τώρα ο Μπάνον - Θα παρουσιάσουμε το σχέδιο όταν έλθει η ώρα, λέει
9 ΣΧΟΛΙΑ
Βέβαιος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα διεκδικήσει και τρίτη θητεία κατά τις προεδρικές εκλογές του 2028, παρά το ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν το επιτρέπει, εμφανίστηκε ο πρώην σύμβουλός του, Στιβ Μπάνον.

Μιλώντας στον Economist, είπε ότι υπάρχει σχέδιο για την παράκαμψη του Συντάγματος που θα παρουσιαστεί «όταν έλθει η ώρα».

«Θα έχει τρίτη θητεία, οπότε Τραμπ 2028», είπε και έσπευσε να προσθέσει: «Ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος το 2028 και ο κόσμος πρέπει να το συνηθίσει».

Από την αρχή κιόλας της δεύτερης θητείας του, η συζήτηση για μια τρίτη θητεία δεν έχει σταματήσει μέσα στους κόλπους του MAGA, του κινήματος που ακολουθεί τον πρόεδρο.

Steve Bannon: Trump will have a third term


Για την 22η τροπολογία, που απαγορεύει την τρίτη θητεία, ο Μπάνον είπε ότι «υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Όταν έρθει η ώρα, θα παρουσιάσουμε το σχέδιο».

Σε ερώτημα των δημοσιογράφων πώς είναι δυνατόν να είναι ο Τραμπ ξανά υποψήφιος, ο Μπάνον απάντησε ότι «αν ο αμερικανικός λαός επανεκλέξει τον Τραμπ, θα είναι αυτό παραβίαση του Συντάγματος;»

Κλείσιμο
Η απάντηση της δημοσιογράφου ήταν ότι η εκλογή θα υπονόμευε το πνεύμα της 22ης τροπολογίας, ο Μπάνον είχε απάντηση και για αυτό: «Ο Τραμπ δεν είναι δικτάτορας. Δείτε τους συμβιβασμούς που έκανε στο Μεγάλο Υπέροχο Νομοσχέδιο, ή στο πώς διαχειρίστηκε τον Ζελένσκι. Ο Τραμπ είναι διαρκώς σε διαπραγματεύσεις. Ο μόνος τρόπος να κερδίσει και να μείνει ο Τραμπ στην εξουσία το 2028 είναι με τη βούληση του αμερικανικού λαού. Και αυτή η βούληση είναι η ουσία του Συντάγματος. Πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε».

Ο Μπάνον έφτασε ακόμη να πει ότι ο Τραμπ είναι «όργανο της θείας πρόνοιας, ένα εργαλείο της θείας βούλησης». Διευκρίνισε ότι «είναι ατελής, δεν είναι θρησκευόμενος, αλλά είναι εργαλείο της θείας θέλησης, όπως φαίνεται από το πώς τα έχει καταφέρει».

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας

Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη

Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το Leasing αλλάζει τον τρόπο που μετακινούμαστε και το κάνει με τον πιο έξυπνο τρόπο

Το Leasing αλλάζει τον τρόπο που μετακινούμαστε και το κάνει με τον πιο έξυπνο τρόπο

Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.

COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Go Abroad: Δωρεάν ημερίδες για ΜμΕ που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στις διεθνείς αγορές

Δύο ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που προσφέρουν έμπνευση, καθοδήγηση και γνωριμία με προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία για τους επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης