Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Τρίτη θητεία για τον Τραμπ «βλέπει» από τώρα ο Μπάνον - Θα παρουσιάσουμε το σχέδιο όταν έλθει η ώρα, λέει
Τρίτη θητεία για τον Τραμπ «βλέπει» από τώρα ο Μπάνον - Θα παρουσιάσουμε το σχέδιο όταν έλθει η ώρα, λέει
Όργανο της θείας πρόνοιας χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο ο πρώην σύμβουλός του, ενώ απέρριψε τις κατηγορίες ότι φέρεται δικτατορικά
Βέβαιος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα διεκδικήσει και τρίτη θητεία κατά τις προεδρικές εκλογές του 2028, παρά το ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν το επιτρέπει, εμφανίστηκε ο πρώην σύμβουλός του, Στιβ Μπάνον.
Μιλώντας στον Economist, είπε ότι υπάρχει σχέδιο για την παράκαμψη του Συντάγματος που θα παρουσιαστεί «όταν έλθει η ώρα».
«Θα έχει τρίτη θητεία, οπότε Τραμπ 2028», είπε και έσπευσε να προσθέσει: «Ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος το 2028 και ο κόσμος πρέπει να το συνηθίσει».
Από την αρχή κιόλας της δεύτερης θητείας του, η συζήτηση για μια τρίτη θητεία δεν έχει σταματήσει μέσα στους κόλπους του MAGA, του κινήματος που ακολουθεί τον πρόεδρο.
Για την 22η τροπολογία, που απαγορεύει την τρίτη θητεία, ο Μπάνον είπε ότι «υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Όταν έρθει η ώρα, θα παρουσιάσουμε το σχέδιο».
Σε ερώτημα των δημοσιογράφων πώς είναι δυνατόν να είναι ο Τραμπ ξανά υποψήφιος, ο Μπάνον απάντησε ότι «αν ο αμερικανικός λαός επανεκλέξει τον Τραμπ, θα είναι αυτό παραβίαση του Συντάγματος;»
Η απάντηση της δημοσιογράφου ήταν ότι η εκλογή θα υπονόμευε το πνεύμα της 22ης τροπολογίας, ο Μπάνον είχε απάντηση και για αυτό: «Ο Τραμπ δεν είναι δικτάτορας. Δείτε τους συμβιβασμούς που έκανε στο Μεγάλο Υπέροχο Νομοσχέδιο, ή στο πώς διαχειρίστηκε τον Ζελένσκι. Ο Τραμπ είναι διαρκώς σε διαπραγματεύσεις. Ο μόνος τρόπος να κερδίσει και να μείνει ο Τραμπ στην εξουσία το 2028 είναι με τη βούληση του αμερικανικού λαού. Και αυτή η βούληση είναι η ουσία του Συντάγματος. Πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε».
Ο Μπάνον έφτασε ακόμη να πει ότι ο Τραμπ είναι «όργανο της θείας πρόνοιας, ένα εργαλείο της θείας βούλησης». Διευκρίνισε ότι «είναι ατελής, δεν είναι θρησκευόμενος, αλλά είναι εργαλείο της θείας θέλησης, όπως φαίνεται από το πώς τα έχει καταφέρει».
Μιλώντας στον Economist, είπε ότι υπάρχει σχέδιο για την παράκαμψη του Συντάγματος που θα παρουσιαστεί «όταν έλθει η ώρα».
«Θα έχει τρίτη θητεία, οπότε Τραμπ 2028», είπε και έσπευσε να προσθέσει: «Ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος το 2028 και ο κόσμος πρέπει να το συνηθίσει».
Από την αρχή κιόλας της δεύτερης θητείας του, η συζήτηση για μια τρίτη θητεία δεν έχει σταματήσει μέσα στους κόλπους του MAGA, του κινήματος που ακολουθεί τον πρόεδρο.
Για την 22η τροπολογία, που απαγορεύει την τρίτη θητεία, ο Μπάνον είπε ότι «υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Όταν έρθει η ώρα, θα παρουσιάσουμε το σχέδιο».
Σε ερώτημα των δημοσιογράφων πώς είναι δυνατόν να είναι ο Τραμπ ξανά υποψήφιος, ο Μπάνον απάντησε ότι «αν ο αμερικανικός λαός επανεκλέξει τον Τραμπ, θα είναι αυτό παραβίαση του Συντάγματος;»
Η απάντηση της δημοσιογράφου ήταν ότι η εκλογή θα υπονόμευε το πνεύμα της 22ης τροπολογίας, ο Μπάνον είχε απάντηση και για αυτό: «Ο Τραμπ δεν είναι δικτάτορας. Δείτε τους συμβιβασμούς που έκανε στο Μεγάλο Υπέροχο Νομοσχέδιο, ή στο πώς διαχειρίστηκε τον Ζελένσκι. Ο Τραμπ είναι διαρκώς σε διαπραγματεύσεις. Ο μόνος τρόπος να κερδίσει και να μείνει ο Τραμπ στην εξουσία το 2028 είναι με τη βούληση του αμερικανικού λαού. Και αυτή η βούληση είναι η ουσία του Συντάγματος. Πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε».
Ο Μπάνον έφτασε ακόμη να πει ότι ο Τραμπ είναι «όργανο της θείας πρόνοιας, ένα εργαλείο της θείας βούλησης». Διευκρίνισε ότι «είναι ατελής, δεν είναι θρησκευόμενος, αλλά είναι εργαλείο της θείας θέλησης, όπως φαίνεται από το πώς τα έχει καταφέρει».
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα