Δίωρη αναστάτωση στο Διαδίκτυο από τη βλάβη στην Amazon Web Services - Επανέρχονται σταδιακά οι υπηρεσίες
Η διακοπή λειτουργίας της AWS προκάλεσε προβλήματα σε τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες και εφαρμογές επικοινωνίας, αναδεικνύοντας την εξάρτηση του Διαδικτύου από λίγους τεχνολογικούς κολοσσούς
Μια εκτεταμένη διακοπή στις υπηρεσίες της Amazon Web Services (AWS) παρέλυσε τη Δευτέρα, για περισσότερο από δύο ώρες, εκατοντάδες ιστότοπους και εφαρμογές σε όλο τον κόσμο.
Η βλάβη ξεκίνησε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδας και προκάλεσε προβλήματα σε μια σειρά από μεγάλες υπηρεσίες – από αεροπορικές εταιρείες όπως η Delta και η United, μέχρι πλατφόρμες όπως το Slack, το Snapchat, το Reddit και η εφαρμογή μηνυμάτων Signal.
Σύμφωνα με την Amazon, το πρόβλημα μετριάστηκε σταδιακά μετά τις 12:30, με τις περισσότερες υπηρεσίες να λειτουργούν πλέον κανονικά, αν και σημειώνονται καθυστερήσεις λόγω «συσσωρευμένων αιτημάτων».
Η Amazon Web Services αποτελεί σήμερα βασικό κορμό της λειτουργίας του διαδικτύου. Ξεκινώντας ως εσωτερική τεχνολογική υποδομή του ηλεκτρονικού κολοσσού Amazon, εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια πλατφόρμα που στηρίζει εταιρείες και υπηρεσίες από streaming μέχρι αποθήκευση δεδομένων και web εφαρμογές.
Ο ιστότοπος DownDetector, που παρακολουθεί τις διαδικτυακές βλάβες, ανέφερε πως δεκάδες εταιρείες επηρεάστηκαν από τη βλάβη. Η λίστα περιλαμβάνει: Amazon, Venmo, Hulu, McDonald’s, Coinbase, Snapchat, Ring, Roblox, Zoom, Lloyd’s Bank, Bank of Scotland, Signal, Gov.uk, Wordle, Slack, Canva, Fortnite, Tidal, Duolingo, Microsoft 365, Pokémon Go, Strava, WhatsApp.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightAware, δεν υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις στις πτήσεις.
