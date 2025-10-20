Δίωρη αναστάτωση στο Διαδίκτυο από τη βλάβη στην Amazon Web Services - Επανέρχονται σταδιακά οι υπηρεσίες
ΚΟΣΜΟΣ
Amazon Web Services Διαδίκτυο

Δίωρη αναστάτωση στο Διαδίκτυο από τη βλάβη στην Amazon Web Services - Επανέρχονται σταδιακά οι υπηρεσίες

Η διακοπή λειτουργίας της AWS προκάλεσε προβλήματα σε τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες και εφαρμογές επικοινωνίας, αναδεικνύοντας την εξάρτηση του Διαδικτύου από λίγους τεχνολογικούς κολοσσούς

Δίωρη αναστάτωση στο Διαδίκτυο από τη βλάβη στην Amazon Web Services - Επανέρχονται σταδιακά οι υπηρεσίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια εκτεταμένη διακοπή στις υπηρεσίες της Amazon Web Services (AWS) παρέλυσε τη Δευτέρα, για περισσότερο από δύο ώρες, εκατοντάδες ιστότοπους και εφαρμογές σε όλο τον κόσμο.

Η βλάβη ξεκίνησε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδας και προκάλεσε προβλήματα σε μια σειρά από μεγάλες υπηρεσίες – από αεροπορικές εταιρείες όπως η Delta και η United, μέχρι πλατφόρμες όπως το Slack, το Snapchat, το Reddit και η εφαρμογή μηνυμάτων Signal.

Σύμφωνα με την Amazon, το πρόβλημα μετριάστηκε σταδιακά μετά τις 12:30, με τις περισσότερες υπηρεσίες να λειτουργούν πλέον κανονικά, αν και σημειώνονται καθυστερήσεις λόγω «συσσωρευμένων αιτημάτων».

Η Amazon Web Services αποτελεί σήμερα βασικό κορμό της λειτουργίας του διαδικτύου. Ξεκινώντας ως εσωτερική τεχνολογική υποδομή του ηλεκτρονικού κολοσσού Amazon, εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια πλατφόρμα που στηρίζει εταιρείες και υπηρεσίες από streaming μέχρι αποθήκευση δεδομένων και web εφαρμογές.

Ο ιστότοπος DownDetector, που παρακολουθεί τις διαδικτυακές βλάβες, ανέφερε πως δεκάδες εταιρείες επηρεάστηκαν από τη βλάβη. Η λίστα περιλαμβάνει: Amazon, Venmo, Hulu, McDonald’s, Coinbase, Snapchat, Ring, Roblox, Zoom, Lloyd’s Bank, Bank of Scotland, Signal, Gov.uk, Wordle, Slack, Canva, Fortnite, Tidal, Duolingo, Microsoft 365, Pokémon Go, Strava, WhatsApp.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightAware, δεν υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις στις πτήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάθιου ΜακΚόναχι: Η μητέρα του αρνήθηκε να καλύψουν τον πατέρα του όταν πέθανε κατά τη διάρκεια του σεξ

Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος

Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς από το Λούβρο - Τι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης