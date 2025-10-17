Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Η Γερμανία νομιμοποιεί το καθεστώς των Ταλιμπάν για να μπορεί να απελάσει μαζικά Αφγανούς από τη Γερμανία
Η στροφή αυτή συνιστά ρήξη με την εποχή Άνγκελα Μέρκελ, όταν η Γερμανία αποτελούσε τον βασικό ευρωπαϊκό προορισμό για αιτούντες άσυλο
Μια νέα φάση πραγματιστικής εξωτερικής πολιτικής εγκαινιάζει η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία, καθώς, παρά το γεγονός ότι το Βερολίνο δεν αναγνωρίζει επίσημα το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, προχωρά σε άμεσες επαφές και συμφωνίες μαζί του για τη μαζική απέλαση Αφγανών μεταναστών.
Όπως αναφέρει το Politico, η απόφαση σηματοδοτεί βαθιά στροφή στη γερμανική πολιτική για το άσυλο, καθώς το κυβερνών συντηρητικό κόμμα CDU, πιεζόμενο από τη ραγδαία άνοδο του ακροδεξιού AfD, έχει δεσμευθεί να μειώσει δραστικά τις μεταναστευτικές ροές. Οι Αφγανοί αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο στη Γερμανία μετά τους Σύρους, και οι νέες πολιτικές στοχεύουν άμεσα σε αυτούς.
Συμφωνία για επαναπροωθήσεις
Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ ανακοίνωσε ότι «πολύ σύντομα θα υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει την τακτική επαναπροώθηση στο Αφγανιστάν με προγραμματισμένες πτήσεις». Όπως διευκρίνισε, οι τεχνικές συνομιλίες με τις αρχές της Καμπούλ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Αρχικά, οι απελάσεις θα αφορούν Αφγανούς που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα, ωστόσο δεν αποκλείεται η επέκταση του μέτρου και σε όσους δεν διαθέτουν καθεστώς προστασίας.
Οι Ευρωπαίοι «παίρνουν παράδειγμα»
Κατά τη διάρκεια συνάντησης υπουργών Εσωτερικών στην Κοπεγχάγη, ο Ντόμπριντ αποκάλυψε ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν το γερμανικό μοντέλο. «Οι επαναπατρισμοί που πραγματοποιήσαμε στο Αφγανιστάν έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Συζητήσαμε ποιοι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και πώς», είπε χαρακτηριστικά.
Η Αυστρία και το Βέλγιο έχουν ήδη δηλώσει πρόθεση να ακολουθήσουν τη γραμμή του Βερολίνου. Η Βελγίδα υπουργός Μετανάστευσης Άνελιν φαν Μποσούιτ ανέφερε ότι «πρέπει να συνομιλούμε και με καθεστώτα που δεν υποστηρίζουμε», χαρακτηρίζοντας τη Γερμανία «φάρο» στον χειρισμό του ζητήματος.
Το νέο δόγμα της «γερμανικής Ρεάλπολιτικ»
Η κυβέρνηση επιχειρεί έτσι να ανακτήσει τον έλεγχο του πολιτικού αφηγήματος, προωθώντας μια πιο «ρεαλιστική» προσέγγιση — ακόμη κι αν αυτό σημαίνει συνεργασία με το καθεστώς των Ταλιμπάν. Η Γερμανία έχει ήδη δεχθεί δύο αξιωματούχους των Ταλιμπάν για να «ενσωματωθούν στη διοίκηση των αφγανικών προξενείων», όπως ανέφερε κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Για την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η εξέλιξη αποτελεί διπλωματική νίκη. Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα αφγανικά προξενεία στη Δύση ελέγχονταν από αξιωματούχους του πρώην φιλοδυτικού καθεστώτος. Η είσοδος Ταλιμπάν στις προξενικές δομές θεωρείται πρώτο βήμα για περαιτέρω αναγνώριση.
Κίνδυνοι και αντιδράσεις
Ειδικοί, ωστόσο, προειδοποιούν ότι οι Ταλιμπάν θα επιδιώξουν νέες παραχωρήσεις σε αντάλλαγμα για τη συνεργασία τους. «Έχουν μακρά ιστορία στο να παίρνουν κάτι και μετά να ζητούν περισσότερα», προειδοποίησε ο καθηγητής Γουίλιαμ Μάλεϊ του Αυστραλιανού Εθνικού Πανεπιστημίου.
Ανησυχίες εκφράζονται και για την πρόσβαση των Ταλιμπάν σε προσωπικά δεδομένα Αφγανών πολιτών στη Γερμανία. Ο πρώην πρόξενος Χάμιντ Νανγκιαλάι Καμπίρι, που παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος, δήλωσε ότι στα προξενεία φυλάσσονται βιομετρικά δεδομένα και στοιχεία επανεγκατάστασης Αφγανών που ζουν σε περισσότερες από 20 χώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δεδομένα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εκδίκηση εναντίον αντιφρονούντων και οικογενειών τους στο Αφγανιστάν.
