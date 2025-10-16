Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Η Ρωσία απορρίπτει de facto τις προσπάθειες για ειρήνευση, λέει η Ουκρανή πρέσβειρα στις ΗΠΑ
«Για άλλη μια φορά, η Ρωσία επέλεξε πυραύλους αντί του διαλόγου» αναφέρει η πρεσβεία με αφορμή τις νέες πυραυλικές επιθέσεις
Η Ρωσία απορρίπτει de facto τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σκορπώντας τον «τρόμο» στον άμαχο πληθυσμό, τόνισε σήμερα η ουκρανή πρέσβειρα στην Ουάσινγκτον, λίγη ώρα αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την «πρόοδο» που διαπίστωσε στην επικοινωνία του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.
«Για άλλη μια φορά, η Ρωσία επέλεξε πυραύλους αντί του διαλόγου» δήλωσε η Όλγα Στεφανίσινα, αναφερόμενη στο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, «ένα πραγματικό πλήγμα στις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ».
Αυτές οι επιθέσεις, είπε η Στεφανίσινα, καταδεικνύουν ότι η στρατηγική της Μόσχας είναι αυτή της τρομοκράτησης του άμαχου πληθυσμού.
