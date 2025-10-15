Εντολή στους IDF να προετοιμάζονται για ενδεχόμενο νέου πολέμου κατά της Χαμάς έδωσε ο υπουργός Άμυνας
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Χαμάς Γάζα IDF Ισραέλ Κατς

Εντολή στους IDF να προετοιμάζονται για ενδεχόμενο νέου πολέμου κατά της Χαμάς έδωσε ο υπουργός Άμυνας

Είχε προηγηθεί σύσκεψη με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, τον στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς

Εντολή στους IDF να προετοιμάζονται για ενδεχόμενο νέου πολέμου κατά της Χαμάς έδωσε ο υπουργός Άμυνας
17 ΣΧΟΛΙΑ
Ο υπουργός Άμυνας Ιρραέλ Κατς έδωσε την Τετάρτη εντολή στην ηγεσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) να προετοιμάσει «ολοκληρωμένο σχέδιο» δράσης με στόχο την ήττα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Ο Κατς είχε νωρίτερα σύσκεψη με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, τον στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, ο Κατς έδωσε εντολή για την «προετοιμασία σχεδίου με στόχο την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς στη Γάζα, εφόσον αρνηθεί να εφαρμόσει το σχέδιο [του προέδρου των ΗΠΑ] Τραμπ και κριθεί απαραίτητη η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων».


Ειδήσεις σήμερα:

Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ

«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης