Φυλακισμένη για 27 χρόνια στο δωμάτιό της - Οι γονείς την εξαφάνισαν στα 15, την βρήκαν Πολωνοί αστυνομικοί στα 42
Φυλακισμένη για 27 χρόνια στο δωμάτιό της - Οι γονείς την εξαφάνισαν στα 15, την βρήκαν Πολωνοί αστυνομικοί στα 42
Η Μιρέλα εθεάθη τελευταία φορά το 1998 - Την εντόπισαν τυχαία αστυνομικοί όταν κάλεσαν οι γείτονες επειδή άκουγαν φασαρία - Κάτοικοι της Σβιετοχλοβίτσε μαζεύουν χρήματα για να τη βοηθήσουν
Μια 42χρονη Πολωνή βρέθηκε σε κακή κατάσταση, αφού φέρεται να την κρατούσαν κλειδωμένη στο δωμάτιό της οι γονείς της για 27 χρόνια.
Το θύμα, γνωστό μόνο με το όνομα Μιρέλα, εθεάθη για τελευταία φορά δημόσια το 1998, όταν ήταν 15 ετών, στην πόλη Σβιετοχλοβίτσε στη νότια Πολωνία.
Σύμφωνα με την Daily Mail, οι γονείς της είχαν πει στους γείτονες πως η έφηβη Μιρέλα είχε εξαφανιστεί. Πέρασαν 27 χρόνια για να εντοπιστεί από την αστυνομία.
Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχτηκε όταν οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία λέγοντας πως άκουγαν φασαρία. Η επιθεωρητής Άννα Χρίνιακ δήλωσε στην πολωνική εφημερίδα Fakt ότι η 82χρονη ιδιοκτήτρια αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε σύγκρουση εντός του σπιτιού.
Οι αστυνομικοί μίλησαν στη συνέχεια με την Μιρέλα, η οποία τους διαβεβαίωσε ότι όλα ήταν εντάξει, αλλά η αστυνομία παρατήρησε τραύματα στα πόδια της και αποφάσισε να καλέσει ασθενοφόρο.
Αν και η Μιρέλα βρέθηκε το καλοκαίρι, η είδηση έγινε γνωστή τώρα, αφού οι ντόπιοι αποφάσισαν να ξεκινήσουν μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για να την βοηθήσουν μέσω του pomagam.pl. Ένας ντόπιος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι απέχει μόνο λίγες μέρες από το θάνατο λόγω λοίμωξης. Βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ και δύο μήνες λόγω της κρίσιμης κατάστασής της. Όσοι γνώριζαν τη Mirella πίστευαν ότι είχε φύγει από το “οικογενειακό” της σπίτι πριν από σχεδόν 30 χρόνια. Δυστυχώς, η αλήθεια ήταν διαφορετική».
«Πολλά παραμένουν άγνωστα και αρκετά στοιχεία δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σε αυτό το στάδιο. Ένα είναι σίγουρο: πρέπει να αποκαλυφθεί γιατί αυτή η νεαρή, υγιής 15χρονη σταμάτησε να βγαίνει από το σπίτι της και εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος. Είναι αδιανόητο να περάσει τόσο πολύ χρόνο σε ένα δωμάτιο. Η ίδια λέει ότι δεν έχει δει ποτέ την πόλη της, ότι έχει χάσει τόσα πολλά πράγματα, ότι δεν έχει πάει ποτέ σε γιατρό, δεν έχει αποκτήσει ποτέ ταυτότητα, δεν έχει πάει ποτέ για έναν απλό περίπατο ή ακόμα και στο μπαλκόνι. Δεν έχει πάει ποτέ σε οδοντίατρο ή κομμωτήριο. Τα μαλλιά και τα δόντια της βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, απειλώντας ακόμη και την υγεία της, οπότε είναι πλέον απαραίτητες οι επισκέψεις σε ιδιωτική κλινική», συμπλήρωσε.
Η εισαγγελέας Αγνιέσκα Κβατέρα επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.
