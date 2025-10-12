Τρεις διπλωμάτες από το Κατάρ σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στο Σαρμ ελ-Σέιχ

Τροχαίο δυστύχημα που έγινε αργά το Σάββατο στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου προκάλεσε τον θάνατο τριών διπλωματών από το Κατάρ και τον τραυματισμό άλλων δύο.Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά. Το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση από τις αιγυπτιακές Αρχές.Στην πόλη θα διεξαχθεί τη Δευτέρα σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή ηγετών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.