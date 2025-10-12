H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Τρεις διπλωμάτες από το Κατάρ σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στο Σαρμ ελ-Σέιχ
Στην πόλη της Αιγύπτου θα γίνει τη Δευτέρα διεθνής σύνοδος για την κατάπαυση στον πόλεμο Ισραήλ και Χαμάς
Τροχαίο δυστύχημα που έγινε αργά το Σάββατο στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου προκάλεσε τον θάνατο τριών διπλωματών από το Κατάρ και τον τραυματισμό άλλων δύο.
Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά. Το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση από τις αιγυπτιακές Αρχές.
Στην πόλη θα διεξαχθεί τη Δευτέρα σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή ηγετών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.
BREAKING: A traffic accident about 50 km from Sharm el-Sheikh killed three members of Qatar’s delegation heading to Gaza peace talks and injured two others.— Clash Report (@clashreport) October 11, 2025
The victims were reportedly Qatari diplomats.
Egyptian authorities are investigating the accident. pic.twitter.com/c4bcop6PhD
3 Qatari diplomats of the Qatari PM’s negotiating team killed in a car crash tonight near Sharm el-Sheikh, Egypt where the Gaza negotiations are taking place— Visegrád 24 (@visegrad24) October 11, 2025
🇶🇦🇪🇬 pic.twitter.com/rTAD3Ij5Vg
